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Reč je o prostranim, višespratnim kućama u nizu, prepoznatljivim po crvenoj fasadnoj cigli, koje su u narodu ekspresno dobile naziv „karingtonke“ po ultrabogatoj porodici Karington iz američke sapunice „Dinastija“, koja se u to vreme emitovala na domaćim ekranima i predstavljala vrhunac luksuza i moći.

Ove arhitektonske celine građene su na strateškim, tada perifernim ali izuzetno perspektivnim lokacijama, sa idejom da ponude komfor individualne porodične kuće, ali unutar organizovanog urbanog naselja. Decenijama kasnije, dok cene novogradnje širom prestonice dostižu astronomske visine, ove nekretnine prolaze kroz svojevrsnu renesansu.

Sa prosečnom cenom koja se danas kreće oko 3.000 evra po kvadratnom metru, „karingtonke“ se na tržištu pozicioniraju kao izuzetno racionalna i isplativa alternativa za porodice koje traže prostor i privatnost, a ne žele kompromise koje nameće savremena masovna gradnja.

Foto: Printscreen Kupujem prodajem

Arhitektonski fenomen i standardi gradnje koji se više ne ponavljaju

Za razliku od modernih stambenih kompleksa gde se maksimalno štedi na svakom kvadratu zemljišta, „karingtonke“ su projektovane u zlatno doba domaće građevinske industrije kada su standardi humanog stanovanja bili na prvom mestu. Građene pretežno od visoko-kvalitetnih materijala, sa prepoznatljivom sendvič-zidom konstrukcijom i spoljnom oblogom od crvene fasadne cigle, ove kuće nude vrhunsku toplotnu i zvučnu izolaciju.

Projektantska rešenja su podrazumevala jasnu podelu na dnevnu, noćnu i ekonomsku zonu, što je u modernim stanovima postala prava retkost. Strukturno, ove nekretnine su organizovane kroz više etaža – najčešće podrum ili suteren sa garažom i pomoćnim prostorijama, prostrano prizemlje sa dnevnim boravkom i izlazom na dvorište, te sprat i potkrovlje rezervisano za spavaće sobe. Danas je gotovo nemoguće pronaći novogradnju koja po sličnoj ceni nudi sopstvenu garažu u sklopu objekta, privatno dvorište i prostrane terase na svakom nivou.

Karingtonka Foto: Printscreen Kupujem prodajem

Geografija prestiža: Lokacije koje su zadržale svoju vrednost

Najveći i najpoznatiji kompleksi ovih kuća nalaze se na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu i u Višnjičkoj banji na opštini Palilula. Bežanijska kosa je krajem osamdesetih planski građena sa idejom da postane elitni deo Novog Beograda, dok sa druge strane, Višnjička banja zahvaljujući svom prirodnom položaju, pogledu na Dunav i zelenilu koje je okružuje, nudi mikroklimu kakvu centralne gradske zone nemaju. Tokom godina, obe lokacije su se potpuno infrastrukturno razvile.

Širenjem saobraćajne mreže i autoputeva, Bežanijska kosa je postala jedna od najbolje povezanih tačaka u gradu, dok je Višnjička banja ostala mirna oaza na svega desetak minuta vožnje od Trga republike.

Analiza tržišta: Matematika uknjiženih i realnih kvadrata

Jedan od najzanimljivijih fenomena kada su u pitanju ove nekretnine jeste protivrečnost između uknjižene i realne, merene kvadrature.U vreme kada su građene, mnoge ove kuće su u zvaničnim registrima zavedene sa znatno manjom površinom. Na primer, kuća koja je u papirima uknjižena na 95 kvadratnih metara korisne površine, u praksi često ima preko 220 kvadratnih metara merene površine kada se uračunaju sve etaže, terase, tavanski prostori i garaže.

Kada se prosečna oglašena cena stavi u odnos sa stvarnom kvadraturom koju kupac dobija na terenu, matematika postaje jasna. Dok se cene običnih dvosobnih ili trosobnih stanova na Novom Beogradu kreću u rasponu od 2.600 do preko 3.500 evra po kvadratu, „karingtonka“ pruža višestruko veći prostor za sličnu ili neznatno višu ukupnu investiciju.

Foto: Printscreen Kupujem prodajem

Skriveni troškovi i potencijal modernizacije

Kupovina nekretnine iz ovog perioda neminovno sa sobom nosi i potrebu za određenim stepenom renoviranja i modernizacije. Većina ovih kuća zadržala je izvorne elemente iz devedesetih godina, što znači da je neophodna zamena spoljne i unutrašnje stolarije, rekonstrukcija kupatila i zamena elektro i vodovodnih instalacija. Ovi radovi zahtevaju dodatna finansijska ulaganja i precizno planiranje budžeta pre same kupovine.

Međutim, agencije za nekretnine ističu da je struktura ovih objekata takva da dozvoljava izuzetno laku i fleksibilnu adaptaciju. Zidovi unutar kuća često nisu nosivi, što omogućava otvaranje prostora i kreiranje modernih open-space koncepata dnevnog boravka i kuhinje. Potkrovlja se lako pretvaraju u master spavaće sobe sa sopstvenim garderoberima i kupatilima, dok suterenski prostori postaju kućne teretane, vinski podrumi ili kancelarije za rad od kuće.

Nova era porodičnog stanovanja na beogradskom asfaltu

U vremenu kada tempo života postaje sve brži, a potreba za balansom između poslovnog i privatnog života sve izraženija, koncept stanovanja koji nude „karingtonke“ dobija sasvim novu vrednost. Mogućnost da deca odrastaju u bezbednom okruženju, sa sopstvenim dvorištem, a da su pritom svi urbani sadržaji grada dostupni za svega nekoliko minuta vožnje, postala je luksuz koji novogradnja retko može da isprati u istoj cenovnoj kategoriji.

"Karingtonke“ su uspešno skinule sa sebe teret asocijacija na burne devedesete i transformisale se u simbol pametne kupovine. One više nisu rezervisane isključivo za društvenu elitu, već su postale dostupne uspešnim profesionalcima i višečlanim porodicama koje žele održiv i komforan životni prostor. Tržišni trendovi pokazuju da će potražnja za ovim jedinstvenim objektima nastaviti da raste, potvrđujući da kvalitetna arhitektura nikada ne gubi na vrednosti.