U nevremenu koje je juče ujutru zahvatilo Zagreb od palog drveća najviše su stradali automobili, a mnogi građani nisu sigurni da li imaju pravo na naknadu štete i kome uopšte da se obrate.

Iako na prvi pogled situacija deluje bezizlazno, pravila nisu jedinstvena, ali u mnogim slučajevima ipak postoji mogućnost odštete. Ključno je, međutim, utvrditi okolnosti događaja i odgovornost za nastalu štetu.

Najjednostavniji scenario je onaj u kojem je vozilo kasko osigurano. Vlasnici koji imaju ugovoren puni kasko u pravilu ne bi trebalo da imaju većih problema sa naplatom štete. Kod delimičnog kaska situacija je složenija — isplata zavisi od toga da li polisa pokriva takozvanu višu silu, poput olujnog nevremena koje izaziva pad stabla. U takvim slučajevima građani treba da se obrate svojoj osiguravajućoj kući i provere konkretne uslove police.

Ugovoreni uslovi

Generalno, univerzalno pravilo za postupanje osiguravajućih kuća ne postoji jer sve zavisi od ugovorenih uslova. Ono što je zajedničko svim slučajevima jeste da štetu treba prijaviti što pre. Ako osiguranik nije zadovoljan ponuđenim iznosom, ima pravo na žalbu, piše Dnevnik.hr.

Međutim, ni oni koji nemaju kasko osiguranje nisu nužno bez ikakvih opcija. U takvim situacijama presudno je utvrditi vlasništvo nad stablom ili objektom koji je prouzrokovao štetu. Ako je reč o stablu u vlasništvu grada koje nije bilo adekvatno održavano, na primer ako je bilo trulo, nagnuto ili ranije prijavljeno kao opasno, postoji osnov za odgovornost. U takvim slučajevima naplata štete od lokalne samouprave obično nije problematična jer su takve situacije pokrivene njihovim osiguranjem.

Slična pravila važe i za štetu izazvanu crepovima ili delovima fasade, ali je tu često teže dokazati sa kog objekta potiče predmet koji je izazvao oštećenje.

Viša sila

Kada je reč o privatnom zemljištu, vlasnik parcele može odgovarati za štetu, ali samo ako je bio svestan opasnosti i nije preduzeo potrebne mere. Ako je uzrok isključivo ekstremno nevreme, poput orkanskog vetra, takvi slučajevi se najčešće tretiraju kao viša sila, što može isključiti pravo na naknadu, osim ako se dokaže da je stablo bilo zapušteno.

U svim situacijama presudnu ulogu imaju dokazi. Preporučuje se odmah fotografisati nastalu štetu, pozvati policiju radi sastavljanja zapisnika i, ako je moguće, pribaviti izveštaj vatrogasaca ili komunalne službe. Dodatnu težinu mogu imati i svedoci događaja.