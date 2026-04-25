Slušaj vest

Predsednica Pokrajinske vlade, Maja Gojković, otvorila je danas u Novom Sadu Međunarodni samit ženskog preduzetništva "Western Balkans & EU Women in Business Summit”, koji je okupio više od 500 preduzetnica i predstavnika institucija iz Srbije, zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Samit se održava u okviru platforme "OsnaŽene”, sa ciljem povezivanja, osnaživanja i unapređenja poslovnih mogućnosti žena, a teme skupa obuhvataju preduzetništvo, digitalnu transformaciju, inovacije, liderstvo i regionalnu saradnju.

- Danas više ne govorimo o ženskom preduzetništvu kao o pitanju ravnopravnosti, već kao o ključnom ekonomskom resursu. Ekonomije koje aktivno uključuju žene u biznis beleže brži rast, veću inovativnost i veću otpornost na krize - poručila je Gojković.

Ona je naglasila da Zapadni Balkan ima veliki razvojni potencijal, ali da on nije potpun bez snažnog učešća žena u ekonomiji, kao i da je uloga države da u tom procesu bude partner privredi.

Govoreći o podršci preduzetništvu, Gojković je podsetila da se u Srbiji sprovodi niz mera usmerenih na razvoj biznisa, sa posebnim fokusom na žene, uključujući bespovratna sredstva, subvencionisane kredite, poreske olakšice, mentorske programe i podsticaje za digitalizaciju i izlazak na inostrana tržišta.

1/4 Vidi galeriju Sajam ženskog preduzetništva u Novom Sadu Foto: pres biro Pokrajinske vlade

Posebno je istakla da Pokrajinska vlada Vojvodine sistemski razvija mere podrške ženama preduzetnicama, kroz subvencije za samozapošljavanje, sufinansiranje opreme, podršku starim zanatima, kao i programe za jačanje konkurentnosti, inovacija i lokalnog razvoja.

- Podrška ženskom preduzetništvu je investicija u održiv rast, stabilnije društvo i budućnost koja je inkluzivna i konkurentna - istakla je Gojković.

Ona je ukazala i na značaj saradnje sa Evropskom unijom, navodeći da evropski programi i fondovi otvaraju prostor za internacionalizaciju poslovanja, pristup kapitalu i znanju, kao i za jačanje regionalne saradnje.