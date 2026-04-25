Život u Nemačkoj od maja neće biti isti. Dolazi do niza važnih promena koje će direktno uticati na svakodnevni život miliona građana u Nemačkoj, ali i Srba koji su na privremenom radu u ovoj zemlji.

Veće plate i niže cene goriva

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na zaposlene u javnom sektoru. Oko 2,5 miliona radnika zaposlenih u državnoj i lokalnoj administraciji od 1. maja 2026. dobijaju povišicu. Plate rastu za 2,8 odsto za sve platne razrede, što znači da će mnogi osetiti konkretno povećanje prihoda.

Pored toga, dodatno će profitirati i pripravnici, studenti na praksi i učenici na stručnom osposobljavanju. Njima će mesečna primanja porasti za 75 evra. Menja se i sistem godišnjih dodataka, koji će od sada biti nešto veći.

Novost je i mogućnost izbora između novca i slobodnog vremena. Zaposleni mogu da odluče da zamene deo godišnjeg dodatka za do tri slobodna dana u 2027. godini. Međutim, ova opcija ne važi za zaposlene u sektoru nege i socijalne zaštite, pa će oni će umesto toga dobiti povećane dodatke. Za korišćenje ove opcije potrebno je podneti zahtev do 1. septembra 2026.

Druga velika promena odnosi se na vozače. Kako bi ublažila rast cena goriva, država je odlučila da privremeno smanji porez na energente. To znači da bi gorivo trebalo da bude jeftinije od 1. maja:

cena benzina i dizela smanjuje se za oko 14 centi po litru (bez PDV-a)

ukupno rasterećenje iznosi oko 17 centi po litru

mera važi privremeno od 1. maja do 30. juna 2026.

Ova odluka doneta je nakon naglog rasta cena goriva krajem februara 2026. Ipak, važno je naglasiti da konačna cena na benzinskim stanicama zavisi od distributera, koji sami odlučuju da li će smanjenje poreza u potpunosti preneti na kupce.

Novčana pomoć

Još jedna potencijalno značajna mera je takozvana potpora za rasterećenje građana. Reč je o jednokratnoj isplati do 1.000 evra koja bi bila oslobođena poreza i doprinosa. Međutim, postoji važna napomena - radnici nemaju zakonsko pravo na ovu isplatu. Hoće li zaposleni dobiti taj novac zavisi isključivo od njihovog poslodavca.

Prve isplate mogle bi da krenu već u maju 2026, ali mnoge firme, posebno u slabije plaćenim sektorima, možda neće biti u mogućnosti da isplate ovu potporu zbog finansijskih pritisaka. Planirano je i produženje roka za isplatu do juna 2027, kako bi ova mera mogla da se uključi u kolektivne pregovore.

Velike promene dolaze i u oblasti zdravstva. Od 15. maja proširuje se program pregleda novorođenčadi. Umesto dosadašnjih 16, sada će se testirati ukupno 20 bolesti. Cilj je rano otkrivanje retkih, ali ozbiljnih poremećaja koji mogu imati teške posledice ako se ne prepoznaju na vreme.

Nove bolesti koje se uključuju u testiranje su:

nedostatak vitamina B12

homocistinurija (nasledni metabolički poremećaj)

propionska acidemija

metilmalonska acidurija

Ove bolesti mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući oštećenja nervnog sistema i metabolizma. Pravovremena dijagnoza može značajno poboljšati kvalitet života i šanse za lečenje.

Na kraju, maj donosi i jednu simboličnu, ali društveno važnu novinu. Dana 23. maja prvi put će se obeležiti poseban "dan učešća građana“, povodom godišnjice nemačkog ustava. Građani, udruženja, firme i institucije pozvani su da organizuju ili učestvuju u raznim aktivnostima koje promovišu zajedništvo i demokratiju.