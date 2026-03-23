Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) u Srbiji uvode značajne promene koje će direktno uticati na visinu primanja, uslove za odlazak u penziju i svakodnevni život velikog broja građana.

Novine obuhvataju pomeranje termina usklađivanja penzija, uvođenje posebnih dodataka, ali i promene starosne granice za žene, kao i priznavanje posebnog staža za majke.

Jedna od najvažnijih izmena odnosi se na način usklađivanja penzija. Umesto dosadašnjeg januarskog povećanja, penzije će se ubuduće usklađivati od decembra tekuće godine. To praktično znači da će uvećana penzija biti isplaćena već u januaru, čime penzioneri ostvaruju jednu dodatnu povećanu isplatu u odnosu na ranije rešenje.

Posebnu pažnju javnosti privukla je odredba koja se odnosi na poseban staž za majke. Žene koje su rodile troje ili više dece stiču pravo na dodatni staž u trajanju od dve godine. Međutim, iz PIO fonda naglašavaju da postoji česta zabluda, ovaj dodatak ne omogućava raniji odlazak u penziju za dve godine.

Da bi se ovaj staž uopšte primenio, neophodno je da žena prethodno ispuni minimum od 15 godina efektivnog radnog staža. Ovaj dodatni staž utiče isključivo na obračun penzije, odnosno na povećanje koeficijenta, što u praksi znači viši iznos penzije – u proseku oko 10 odsto (na primer, penzija od 30.000 dinara može porasti na oko 33.000 dinara).

Važno je ukazati i na nekoliko specifičnih ograničenja:

Zakon ne pravi razliku za majke koje imaju više od troje dece - žena sa 11 dece ima ista prava kao i ona sa troje.

Usvojiteljke trenutno nisu obuhvaćene ovom odredbom, što se smatra pravnom prazninom i potencijalnim prostorom za buduće izmene.

Ukupan penzijski staž, uključujući i ovaj dodatak, ne može biti duži od zakonskog maksimuma od 45 godina.

Prema važećim odredbama, majke sa jednim detetom imaće pravo na šest meseci posebnog staža, dok će žene sa dvoje dece dobiti godinu dana. Ipak, ova pravila počinju da se primenjuju tek od 1. januara 2032. godine, kada će majke sa manje od troje dece moći da podnose zahteve filijalama PIO fonda, piše Blic.

Kada je reč o uslovima za penzionisanje, nastavlja se proces postepenog izjednačavanja starosne granice između muškaraca i žena. Od 1. januara 2026. godine, žene će pravo na starosnu penziju sticati sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Ova granica će se svake naredne godine povećavati za po dva meseca, sve dok 2032. godine ne dostigne 65 godina, koliko već važi za muškarce.