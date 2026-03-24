Građani koji su deo radnog staža ostvarili u državama van nekadašnje SFRJ ubuduće će moći putem mejla da zakažu razgovor sa službenicima Fonda i dobiju informacije o statusu svojih predmeta.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) uvodi ovu novu uslugu kako bi osiguranicima olakšao pristup pravnoj pomoći i relevantnim informacijama. Na taj način građani mogu unapred da rezervišu termin za konsultacije sa ovlašćenim službenicima, što bi trebalo da doprinese efikasnijem radu Fonda i bržem rešavanju pitanja koja se odnose na međunarodni penzijski staž.

Zakazivanje termina obavlja se putem imejl adresa, u zavisnosti od mesta prebivališta ili boravišta osiguranika:

- zakazivanje.pravnapomocDF@pio.rs - Odeljenje za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Direkciji Fonda u Beogradu, za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području centralne Srbije

- zakazivanje.pravnapomocPF@pio.rs - Odeljenje za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Pokrajinskom fondu, za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području Autonomne Pokrajine Vojvodine

- zakazivanje.pravnapomocSDF@pio.rs - Odeljenje za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima Službe Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini, za osiguranike sa prebivalištem ili boravištem na području Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija

Mogućnost zakazivanja termina imaju i osiguranici i korisnici prava koji nemaju prebivalište ili boravište u Republici Srbiji. Oni termin mogu rezervisati u organizacionoj jedinici Fonda koja je nadležna prema poslednjem mestu osiguranja koje su imali u Srbiji.

Prilikom slanja zahteva putem imejla, neophodno je dostaviti lične podatke kako bi termin mogao biti zakazan i evidentiran u sistemu Fonda.