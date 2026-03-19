Trenutno stanje sa snabdevanjem plavim dizelom u Hrvatskoj postalo je neodrživo i direktno ugrožava prolećnu setvu i poljoprivrednu proizvodnju u celini, istakli su iz HPK, navodeći da su poljoprivrednici širom zemlje suočeni sa ozbiljnim problemom - "plavog dizela na benzinskim pumpama jednostavno nema".

Iz Komore podsećaju da su na taj problem reagovali već 10. marta ove godine, kada je upućen dopis Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu privrede, ali se Ministarstvo privrede do danas nije izjasnilo.

- U trenutku kada su vremenski uslovi ključni, a rokovi za setvu izuzetno kratki, nedostatak osnovnog energenta dovodi proizvođače u situaciju da ne mogu da obave nužne agrotehničke zahvate. Time se ugrožava ne samo ovogodišnji prinos, već i ukupna stabilnost domaće poljoprivrede i snabdevanja hranom - poručili su iz HPK.

Dodatni problem, kako navode, predstavlja pravilo prema kom je točenje plavog dizela dozvoljeno isključivo direktno u traktore. Takva praksa, kažu u HPK, pokazuje se kao potpuno nepraktična na terenu jer traktori imaju ograničen kapacitet rezervoara, a značajan deo goriva potroši se već na putu od benzinske pumpe do gazdinstva.

HPK zbog toga pita zašto se poljoprivrednicima ne dopušta točenje u kanistere, što bi omogućilo racionalnije i efikasnije korišćenje goriva.

Nejasno je, dodaju, i postupanje benzinskih pumpi koje ne nude adekvatna rešenja u ovim vanrednim okolnostima, uprkos činjenici da je reč o pitanju od strateškog značaja za državu.

Posebno zabrinjava izostanak reakcije nadležnih institucija, pre svega Ministarstva privrede, koje do sada nije ponudilo konkretne mere niti rešenja za prevazilaženje ove situacije, istakli su iz Komore.