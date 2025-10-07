Slušaj vest

Jedno od najčešćih pitanja: da li je dozvoljeno da kamere snimaju lice vozača, ili smeju samo tablicu i brzinu? Odgovor nije crno–beli: postoje zakonski okviri, sudska praksa i tehničke granice koje se moraju poštovati.

Kamere su postavljene radi nadzora brzine, prolaska kroz crveno, pojas/telefon i drugih prekršaja. Lice vozača može biti uhvaćeno usput, kao deo kadra - i takav snimak može poslužiti kao dokaz, uz poštovanje pravila o zaštiti podataka o ličnosti.

Član 247 ZOBS jasno propisuje: vlasnik/korisnik vozila dužan je da na zahtev policije dostavi podatke ko je upravljao vozilom.

Ako kamera zabeleži prekršaj, poziv najpre ide vlasniku. Ako je vozio neko drugi - dužnost je da to i navede.

Da li je snimanje lica „sporno“?

Javne kamere (MUP/saobraćaj): imaju zakonski osnov - cilj je bezbednost i procesuiranje prekršaja. Snimak ne sme da se koristi van svrhe propisane zakonom.

Privatni nadzor (kuća/firma): moguće je snimanje uz obaveštenje da je prostor pod video–nadzorom i samo u bezbednosne svrhe.

Dashcam (auto–kamera): snimak se može koristiti kao dokaz, ali sud ceni kvalitet, verodostojnost i da li je snimak pribavljen zakonito.

Kako to izgleda u praksi Kamera registruje prekršaj → 2) Poziv ide vlasniku → 3) Vlasnik u roku dostavlja podatke ko je vozio.

Ako vozač prizna — kazna i poeni idu njemu.

Ako ne prizna, a vlasnik ne dostavi podatke — vlasnik snosi novčanu kaznu, ali bez kaznenih poena.



Da li kamere smeju da snime lice? Da — ali usputno. Primarni cilj su prekršaji; kadar lica može biti dokaz.

Moram li da prijavim vozača? Da. Zakon obavezuje vlasnika/korisnika da dostavi podatke ko je vozio.

Kazna preko 100.000? Ne za samo neprijavljivanje vozača. Veliki iznosi nastaju kad se sabiraju kazne za više prekršaja.

Šta zakon kaže

Obaveza vlasnika/korisnika: na zahtev policije morate da dostavite podatke ko je vozio. (član 247 ZOBS)

Kazna ako to ne uradite: 15.000–30.000 RSD ili zatvor do 30 dana. Ovo je važeći raspon za sam taj prekršaj — nema „preko 100.000 RSD“ samo zbog neprijavljivanja. (član 331 ZOBS)

Sudska praksa i „100.000+“: veći iznosi se pojavljuju kada se sabiraju kazne za više prekršaja u istom predmetu (npr. teži saobraćajni prekršaj + dodatni propusti). To nije kazna propisana samo za neprijavljivanje vozača.

Šta kamere smeju / procedura: kamere prvenstveno beleže brzinu, crveno, pojas, telefon. Lice vozača može biti snimljeno usput i kadar može poslužiti kao dokaz, uz poštovanje propisa o zaštiti podataka. U praksi, poziv ide vlasniku; ako nije vozio, u roku dostavlja podatke o vozaču (često uz pisanu izjavu). Ako ne dostavi — sledi kazna iz ZOBS-a.

Kazne — tačni iznosi

Ne dostavite podatke ko je vozio (član 247 ZOBS): 15.000–30.000 RSD ili zatvor do 30 dana (odlučuje prekršajni sud).

Napomena: iznosi „preko 100.000 RSD“ pojavljuju se samo kada se sabiraju kazne za više prekršaja u istom postupku.