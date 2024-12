Ko nije rezervisao na vreme teže će doći do mesa za sutrašnju najluđu noć, a za porudžbine za božićnu trpezu ima još malo vremena. Kod pojedinih prodavaca sada je uglavnom ostala jagnjetina koja je skuplja, pa tako u Novom Sadu kilogram košta i do 4.000 dinara , a za "skockano" jagnjeće pečenje , takozvane bajadere, treba izdvojiti čak 5.500 .

Tokom prošle nedelje cene pečenja su uglavnom bile iste kao i prethodnih meseci, negde kao i lanjske u ovo vreme, ali je moguće da sada, zbog rasta potražnje, dođe do neznatnog poskupljenja. U nekim pečenjarama kažu da ih neće menjati do Svetog Jovana. Kilogram prasetine uglavnom košta od 2.000 do 2.400 dinara, a jagnjetine od 2.800 do 3.200 dinara. Zanimljivo je da je u Novom Sadu najveći raspon cena, pa gornja granica za praseće pečenje ide i do 2.800, a za jagenjeće do 4.000 dinara.