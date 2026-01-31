Slušaj vest

Sve je češća praksa da se ljudi pojavljuju ispred radnog mesta i pre zvaničnog početka radnog vremena. Posebno upada u oči kada se već u 7 sati ujutru čeka na parkingu, uz prećutno očekivanje da posao počne ranije. Takve situacije otvaraju pitanje poštovanja radnog vremena i granica između profesionalnih obaveza i privatnog prostora zaposlenih.

"Baš je ekstra kad vam se ljudi nalepe pre radnog vremena, ili još bolje – čekaju u 7.00 na parkingu“, napisao je autor objave na Redditu uz fotografiju šolje kafe, iz koje se moglo zaključiti da radi u kafiću.

Penzioneri dolaze pola sata pre otvaranja prodavnice

U komentarima su mu se javili trgovci koji ističu da penzioneri dolaze pred njihova vrata i po pola sata pre nego što zvanično otvore.

"To su ujutru uvek šljakeri koji idu na piće pre posla, to im je navika. Većini ekipe je ujutru, pre posla, da se smire – kafa, cigareta, neka žestina, pa od osam rade, pa dođu u pauzi, pa posle posla…“, navodi se u drugom komentaru.

Jedan od komentatora napisao je da ljudi ulaze čim se vrata otključaju, čak i kada u prostoru nije upaljeno svetlo.

"Juče dolazim na posao u 7.30 (radno vreme od 8). Računam da zapalim cigaretu i popijem kafu pre smene, zato sam i došao ranije. Prolazim pored svog računara, a tamo me u mraku čekaju tri osobe. Kolega je došao prvi, otključao vrata dok nije bilo nikoga i otišao da sedne u kantinu. Ali ljudi koji ulaze pre radnog vremena u prostor sa ugašenim svetlima… ludilo“, napisao je.

Više od 30 godina isto mesto

"Moj otac je više od 30 godina išao u istu birtiju, sedeo na istom mestu i pio kafu pre posla. Iz kuće je izlazio u šest ujutru. Da je pio kafu kod kuće umesto u kafani, mogao je da krene na posao u pola sedam, ali – navika“, piše drugi komentator.