NLB Komercijalna banka, jedna od vodećih finansijskih institucija u zemlji, sa najvećom bazom aktivnih klijenata u Srbiji i poverenjem koje joj ukazuju brojne porodice, omogućila je penzionerima, koji penziju primaju u dinarima, da raspolažu svojim primanjima dan pre zvanične isplate – putem digitalnih kanala: bankomata, mobilnog i elektronskog bankarstva.

Foto: Promo

Ova pogodnost uvedena je kako bi starijim sugrađanima olakšala svakodnevicu i omogućila im da do novca dođu jednostavno i bez čekanja, uz sigurnost na koju su navikli. Znajući koliko im znači kada u novim stvarima mogu da se oslone na nekog bliskog, banka je pokrenula inicijativu „Naučio sam baku“. Njom poziva mlađe generacije da pomognu svojim bakama i dekama, roditeljima, komšijama ili dragim osobama iz okruženja da savladaju korišćenje digitalnog bankarstva i tako lakše pristupe svojoj penziji – dan ranije.

Foto: Promo

U središtu ove inicijative je jednostavna, ali važna poruka – da se poverenje koje se gradi godinama može pretočiti u podršku i međugeneracijsku solidarnost. NLB Komercijalna banka želi da iskoristipoverenje i bliskost sa klijentima kako bi pokazala da digitalizacija ne mora biti prepreka, već prilika da se generacije povežu i zajedno uče.

Foto: Promo

Na bankomatima NLB Komercijalne banke sredstva su dostupna dan pre zvanične isplate penzije. Sve što je potrebno su kartica i PIN, a postupak traje minut ili dva – dovoljno je izabrati opciju „Podizanje gotovine“, uneti iznos i potvrditi. Prvi put je najlakše obaviti uz pomoć nekog mlađeg, a već sledeći put postaje rutina.

Na sajtu banke nalazi se i vodič za korišćenje penzije dan ranije, koji korak po korak objašnjava kako funkcioniše ova pogodnost. Penzioneri sada mogu da podignu gotovinu, provere stanje, uplate račune ili prebace sredstva – bez čekanja i bez odlaska do ekspoziture.

Za NLB Komercijalnu banku, inicijativa „Naučio sam baku“ nije samo korak ka većoj upotrebi digitalnih servisa – to je i podsetnik da svaka promena postaje lakša uz podršku i poverenje.

Foto: Promo

Jer kada pomognemo našim starijima da savladaju nešto novo, ne učimo ih samo tehnologiji – pokazujemo im da i dalje mogu da budu sigurni, nezavisni i povezani sa svetom koji se menja.

Foto: Promo