Ako želite pravo zimsko utočište bez velikih gužvi i visokih cena, Crni vrh kod Bora je jedno od najboljih izbora za predstojeću sezonu.

U Srbiji postoji mnogo mesta pogodnih za skijanje, a pored velikih centara poput Kopaonika i Zlatibora, sve više pažnje privlače manja skijališta, idealna za početnike i sve koji žele mirniji odmor. Crni Vrh upravo spada u takve destinacije, manje, ali izuzetno atraktivno i sa velikim potencijalom.

Crni Vrh je planinsko selo i planina u istočnoj Srbiji, poznata po hladnoj klimi, obilnom snegu i tradicionalnom seoskom ambijentu. Ovo područje važi za najhladniji i najsnežniji deo istočne Srbije. Smešten je na oko 1.100 metara nadmorske visine, na svega 18 km od Bora i 25 km od Zaječara.

Skijalište raspolaže uređenom stazom dužine oko 920 metara, jednim od najbržih ski-liftova u zemlji (kapaciteta oko 1.200 skijaša na sat), planinskim domom i kompletnom opremom za održavanje staze, navodi portal bor030.net.

Sneg ovde pada već početkom decembra, a na višim delovima planine zadržava se sve do marta. Masiv Crnog Vrha bogat je bukovim šumama, čistim vazduhom i bujnom prirodom. Blizina glavnog puta Bor–Žagubica, zajedno sa dugotrajnim snežnim pokrivačem, čini ga posebno privlačnim za goste.

Koliko košta vikend?

Ako dolazite sa društvom ili porodicom, boravak vas može koštati manje nego put do Beograda. Cena noćenja u domaćinstvima kreće se od 1.200 do 2.000 dinara po osobi, a pojedini domaćini nude i doručak u tu cenu. U ponudi su i privatne kuće i vikendice koje se izdaju direktno.

Šta možete videti?

- Vidikovce sa pogledom na Stol, Deli Jovan i širi Timočki kraj - Borsko jezero - Šumske staze za šetnju kroz borove i bukve - Crkvu brvnaru i autentične kafane - U blizini se nalaze i Lazareva pećina, Zlotske klisure i manastir Bukovo

Kako stići?

Do Crnog Vrha vodi asfaltni put iz Bora, koji se tokom zime redovno čisti, mada se savetuju zimske gume i oprema. Od Beograda je udaljen oko 220 km, a od Niša manje od 120 km.

Na planini nema gondole, ali zato ima dovoljno snega – i gotovo nikada previše ljudi. Idealno za sve koji žele mir, prirodu i skijanje bez stresa.