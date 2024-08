CENE VOĆA I POVRĆA NA PIJACAMA ŠIROM SRBIJE: Gde poskupljuju grožđe i paprika, a evo gde je najjeftinije kupiti paradajz

Cene na pijacama su različite, pa tako, u zavisnosti od tezge na pijaci u Vršcu crveni krompir košta između 100-120 dinara po kilogramu, crni luk košta 100 dinara, šargarepa po kilogramu košta 150 dinara.

Ako želite da pazarite peršun, za kilogram istog treba da izdvojite 400 dinara.

Uobičajena je bila ponuda voća na zelenoj pijaci Kalenić. Jeftinije su bile borovnice, grožđe belo ostalo, dok su poskupele šljive. U ponudi su se pojavile sorte grožđa Afus ali i Hamburg.

Solidna ponuda povrća bila je na zelenoj pijaci Kalenić. Niže cene zabeležene su kod blitve, boranije, brokole, dinje, karfiola i zelene salate, dok je poskupela lubenica, paprika babura, šilja i zelen.

foto: Mondo

Cene voća i povrća u Čačku

Ponuda sezonskog povrća na zelenoj pijaci u Čačku bila je dobra. Krompir se prodavao po ceni od 100 do 120 din/kg, dok je cena paradajza varirala od 120 do 130 din/kg, a kupusa 50 do 60 dinara. Šampinjoni su koštali 320 do 350 dinara. Paprika ove sedmice se prodaje po ceni od 180 do 200 dinara, šargarepa 100 do 120 dinara. U ponudi je sve više grožđa i cena je 250 dinara. Malina i kupina se prodaju po ceni od 600 dinara.

Ostale cene se nisu menjale u odnosu na prethodnu sedmicu.

foto: Mondo

Kvantaška pijaca u Leskovcu

Na kvantašu u Leskovcu u odnosu na prethodnu nedelju imamo rast cena breskve, nektarine, kruške, grožđa, dinje, luka belog, paprike babure i šilje.

Za razliku od njih došlo je do pada cena krastavca salatara, paškanata i tikvica.

foto: Mondo

Cene voća i povrća u Vranju

Zelenu pijacu u Vranju karakteriše prosečna ponuda poljoprevrednih proizvoda, ali je prodaja na nezadovoljstvo proizvođača bila dosta slaba. Jeftiniji su u odnosu na prethodni period bili banana, breskva, grožđe belo i crno ostalo, grožđe Kardinal, nektarine, šljive, paprika babura, ljuta i šilja.

foto: Mondo

Pijaca u Loznici

Solidna je bila ponuda sezonskog voća i povrća na zelenoj pijaci u Loznici tokom protekle nedelje. Jeftinijie su bile crne i bele sorote grožđa, cvekla i paradajz, a skuplji banana, lubenica i paprika ostala.

Kurir.rs/MONDO, Agromedia