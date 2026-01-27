Slušaj vest

Vlada Srbije donela je odluku o visini novčanih sredstava za 2026. godinu koja se odobravaju kao bespovratna pomoć za izgradnju, kupovinu ili učešće u kupovini porodično-stambene zgrade ili stana, po osnovu rođenja deteta. Maksimalni iznos koji se može odobriti za ove namene iznosi 20.000 evra.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, dinarska protivvrednost ovog iznosa obračunava se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan isplate.

Ukupan iznos sredstava predviđenih za ove namene u 2026. godini iznosi 1.151.536.000 dinara i obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu.

Pravo na novčana sredstva u 2026. za izgradnju, kupovinu ili učešće u kupovini kuće ili stana po osnovu rođenja deteta ostvaruje se za:

Izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su definisane kao devastirana područja u skladu sa propisima o razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, u visini od 50% vrednosti radova na izgradnji kuće. Vrednost radova se utvrđuje na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova, predmerom i predračunom, koji mora biti overen od strane odgovornog projektanta.

Izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave, u visini od 20% vrednosti radova na izgradnji kuće, takođe na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova, predmerom i predračunom radova overenim od odgovornog projektanta.

Bespovratna sredstva mogu se koristiti i za kupovinu kuće ili stana, i to u visini od 20% vrednosti nepokretnosti, procenjene od strane nadležnog poreskog organa, ali najviše do 20% kupoprodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Takođe, bespovratna sredstva mogu se dobiti i za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita, u visini od 20% vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, ali najviše do 20% prodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom o prodaji nepokretnosti.