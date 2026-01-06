Slušaj vest

Kako bi građani bili spremni za ovakve situacije, nemačka Savezna kancelarija za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) uputila je preporuke o tome šta bi svako domaćinstvo trebalo da ima u svom domu.

Prema navodima BBK-a, neophodno je posedovati baterijske lampe i sveće za osvetljenje, kao i radio na baterije kako bi građani mogli da ostanu informisani i prate zvanična obaveštenja nadležnih službi.

Oprezno sa gasom

Iz ove institucije upozoravaju da zapaljene sveće nikada ne treba ostavljati bez nadzora, jer mogu izazvati požar, kao i da treba biti oprezan sa gasnim grejalicama zbog rizika od trovanja ugljen-monoksidom.

Priprema manjih količina toplih napitaka, pa čak i hrane, moguća je i uz pomoć postolja ispod kojeg se koriste male grejne sveće.

Idealno je da svako domaćinstvo ima dovoljne zalihe pijaće vode, kao i namirnica koje se ne kvare i mogu da se konzumiraju i bez podgrevanja.

Takođe se preporučuje da građani kod sebe ili u kući imaju određenu količinu gotovine, jer tokom nestanka struje bankomati mogu prestati sa radom.