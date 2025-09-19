Slušaj vest

Međunarodna firma Jane Street sa sedištem u Njujorku plaća svojim pripravnicima 18.400 franaka mesečno. Za ove pozicije regrutuju se najbolji diplomci američkih elitnih univerziteta. A Jane Street nije jedina koja mami početnike neverovatnim platama.

Rekordne plate za pripravnike

Američka finansijska kompanija Jane Street nudi platu od 18.400 franaka (23.200 dolara) mesečno svojim pripravnicima, odnosno oko 4.600 franaka bruto nedeljno, prema pisanju portala E-Financialcareers. Tako pripravnici zarađuju više od rukovodilaca u švajcarskim bankama, čija je prosečna mesečna plata „samo“ 18.166 franaka.

Ovi iznosi deo su poslovne strategije: početnici se tretiraju kao top-menadžeri. Na taj način Jane Street pokušava da se istakne u borbi za najbolje mlade stručnjake u SAD.

Britanska konkurencija ide još dalje: 35.000 dolara

Jane Street je specijalizovana međunarodna trejding-firma koja obezbeđuje nesmetano funkcionisanje globalnih finansijskih tržišta. Ispostavlja se da najviše ne plaćaju bankarski giganti poput JP Morgan ili Goldman Sachs, već firme poput Jane Street. Nedavno je britanska kompanija XTX Markets, slična po profilu, podigla prašinu kada je svojim pripravnicima ponudila čak 35.000 dolara mesečno.

I klasične američke banke nude atraktivne zarade. Prema podacima platforme Levels.fyi, koja poredi plate po sektorima, najveću platu u američkom bankarstvu nudi Capital One – preko 11.500 dolara mesečno za pripravničko mesto u Njujorku, uz dodatak od 8.000 dolara za preseljenje. Kod Wells Fargo i JP Morgan pripravnici mogu da zarade do 10.500 dolara. U švajcarskoj banci UBS zarade se, prema sajtu Glassdoor, kreću od 4.500 do 4.900 franaka mesečno.

IT sektor takođe plaća odlično

I u IT i tehnološkoj industriji pripravnici mogu očekivati visoke zarade. Pre dve godine nemački student informatike Vu Ngo otkrio je na TikToku da mu je Google u Cirihu plaćao oko 9.000 dolara mesečno za letnje pripravništvo. Prošle godine je Mark Zakerberg pokušao da privoli jednog nemačkog istraživača veštačke inteligencije na doktorskim studijama da dođe na praksu u Meta, gde mu je nuđeno oko 7.000 evra (oko 6.528 franaka) mesečno.

Kolike su plate pripravnika u Švajcarskoj?

Prema podacima sajta Indeed, prosečna godišnja bruto plata za pripravništvo u Švajcarskoj iznosi 40.000 franaka, odnosno oko 3.333 franaka mesečno. I to je u međunarodnom poređenju veoma povoljno:

u Nemačkoj pripravnici zarađuju u proseku oko 1.100 evra mesečno,

u Francuskoj, zakonski minimum je 4,35 evra po satu, što na puno radno vreme (35 sati nedeljno) znači oko 600 evra mesečno,

u Engleskoj je prosečna mesečna plata pripravnika oko 2.340 franaka.