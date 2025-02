- Povećavaju se samo koeficijenti za medicinske sestre na intenzivnoj nezi nivoa tri, a to su sestre koje brinu o najtežim pacijentima koji se oporavljaju posle transplantacije ili su na respiratorima. Dalje, koeficijetni su povećani zapsolenima u tehničkoj službi, donosono majstorima sa četvrtim stepenom stručne spreme jer su postojali koeficijenti za treći i peti stepen, a za četvrti ne. I na kraju veći koeficijent će imati saradnici u zdravstvu, a to su psiholozi, defektolozi... To će biti povećanje zarade od pet do 15 odsto i važiće od 1. marta za sve zaposlene u Srbiji sa ovim profilima - objašnjava Savić za Kurir.