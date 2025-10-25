Slušaj vest

Penzije će na račune građana početi da stižu od 4. novembra. Tog dana primanja će dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira da li primaju novac na tekući račun, poštom ili na drugom načinu.

Dan kasnije, 5. novembra, počeće isplata penzija za vojne i poljoprivredne penzionere. To važi i za one koji penziju primaju preko računa i za one koji su se odlučili za isplatu na kućnu adresu ili preko poštanskih šaltera.

Korisnici iz kategorije zaposlenih biće poslednji. Oni koji primaju penziju preko tekućih računa dobiće isplatu 7. novembra, dok će ostali penzioneri svoju penziju dobiti 8. novembra.

Iznosi na čekovima ostaju isti kao kod prethodne, septembarske isplate.

BiznisKurir/Blic

Ne propustitePenzionerEVO KOLIKO ĆE IZNOSITI PROSEČNA DECEMBARSKA PENZIJA! Nakon povećanja na čeku u proseku 6.000 dinara više
Penzioner/novac, penzija
PenzionerU OVOJ ZEMLJI PENZIONERI ZARAĐUJU VIŠE OD ZAPOSLENIH! Evo kakav je sistem koji to omogućuje
Penzioneri
PenzionerEVO KADA POČINJE ISPLATA SEPTEMBARSKIH PENZIJA! Fond PIO objavio raspored kad kome ležu pare na račun
ples pezionera
PenzionerVEĆINA PENZIONERA DOBILA POVEĆANJE MANJE OD EVRA DNEVNO! Najviše će dobiti bivši članovi vlade i poslanici
penz-.jpg