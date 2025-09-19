Većina penzionera u Hrvatskoj usklađivanjem penzija dobila povećanje manje od evra dnevno

Dok će jedna grupa penzionera dobiti samo dva evra više, bivši poslanici i članovi vlade "profitiraće“ za čak 145 evra.

Usklađivanje penzija za 6,48 odsto isplaćeno je penzionerima u septembru. Najveći broj korisnika dobio je između 20 i 30 evra veće penzije, što je manje od jednog evra dnevno.

Svaki peti dobio manje od 20 evra

Oko 26 odsto penzionera kaže da im je usklađivanje donelo između 20 i 30 evra. Između 30 i 40 evra veću penziju dobilo je oko 20 odsto ispitanih. Više od 50 evra povišice ostvarilo je takođe oko 20 odsto anketiranih čitalaca. Gotovo svaki peti, 18,5 odsto, od ovog povećanja ima manje od 20 evra više, pokazuju rezultati ankete. Manje od 15 odsto ispitanih kaže da sada ima od 40 do 50 evra veću penziju, dakle najmanje među ponuđenim kategorijama, piše Mirovina.hr.

Iako je ovo treće najveće usklađivanje penzija u istoriji, dnevno prosečnom penzioneru donosi tek za jedan hleb ili litar mleka. Dok će jedna grupa penzionera dobiti samo dva evra više, bivši poslanici i članovi vlade „profitiraće“ za čak 145 evra. Najbrojnija grupa penzionera dobiće pak 28 evra veću penziju.

Predsednica Sindikata penzionera Hrvatske, Višnja Stanišić, izračunala je da ovo usklađivanje pojedinim penzionerima donosi svega 64 centa dnevno, što nije dovoljno ni za litar mleka.