Izračunata je stopa usklađivanja, i izveštava koliko će se različiti iznosi penzija povećati u evrima.

Stopa usklađivanja za jul iznosi 6,46 odsto, preračunato na dve decimale. Sličan proračun je ranije ponudila i Hrvatska stranka penzionera, pre nego što su svi podaci bili poznati. Njihov proračun je za 0,24 odsto veći.

Međutim, prosečna plata, koja kontinuirano raste poslednjih meseci, u junu je bila sedam evra niža nego u maju, što je donekle uticalo na konačnu stopu. Proračun je preliminaran, jer konačnu odluku o stopi usklađivanja treba da donese Upravni odbor Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje do kraja avgusta.

isplata penzija korisnicima iz kategorije zaposleni Foto: Shutterstock

Zbog usklađivanja, više penzionera će pasti u „poreske makaze“, jer će njihova primanja preći prag od 600 evra. Isplata povećanja trebalo bi, kao i svake godine do sada, da bude u septembru za avgust, uz isplatu razlike u povećanju za jul. Penzije, podsećanja radi, usklađuju se dva puta godišnje, osim u julu i januaru, ali tada je isplata još „kasnije“. Penzioneri moraju da čekaju do aprila da bi dobili razliku u prihodima za prethodna tri meseca.

Povećanje od 6,46 odsto će, logično, najviše osetiti oni sa višim penzijama, i obrnuto. Tako će usklađivanje doneti 19,39 evra više, penziji od 300 evra. Penzioneri sa 400 evra dobiće oko 25 evra, a oni sa 500 evra oko 32 evra više zbog usklađivanja. Korisnici penzija sa 600 evra dobiće oko 38 evra. Sa 800 evra, povećanje prelazi 51 evro, dok je povećanje skoro 65 evra za penzije od 1.000 evra.