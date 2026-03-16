Najviše su pogođene rute između Azije i Evrope, dok putnici sada moraju da računaju na mnogo više cene avionskih karata uoči uskršnje sezone putovanja.

Od početka sukoba 28. februara otkazano je više od 46.000 letova, pokazuju podaci kompanije Cirium Ltd. Zbog krize, ukupni kapaciteti avio-kompanija u svetu smanjeni su za oko 10 odsto početkom marta, što predstavlja najveći udar na avijaciju od početka pandemije kovida 19.

Nagli pad kapaciteta avio-prevoza zbog zatvaranja aerodroma u Persijskom zalivu podstakao je rast cene karata na nekim ključnim rutama. Povratna karta u ekonomskoj klasi na liniji Sidnej-London za period od 3. do 10. aprila poskupela je za više od 80 odsto u protekle dve nedelje, dok je karta u biznis klasi za istu rutu bila oko 40 odsto skuplja, proističe iz Bloombergove analize zasnovane na podacima sa platforme Google Flights od 12. marta.

Cene triput veće

Cena povratne karte u ekonomskoj klasi na relaciji Singapur–London za isti period se gotovo tri puta uvećala. Cene se odnose na dostupne letove po najboljim uslovima prema rangiranju Googlea, sa jednim presedanjem ili bez presedanja, pri čemu su isključeni letovi koji idu preko aerodroma u Persijskom zalivu, gde je saobraćaj obustavljen.

Povratna karta u biznis klasi na relaciji Sidnej–London avio-kompanije Cathay Pacific Airways Ltd. dostiže cenu i do 28.000 dolara. Polazak je 31. marta, a povratak 10. aprila, i uključuje jedan deo puta u prvoj klasi, jer je biznis klasa rasprodata.

Iz Cathayja ističu da je potražnja za pojedine dane u aprilu bila izuzetno velika, što je, zbog visoke popunjenosti, podiglo cene u nekim kabinskim klasama tokom dana kada je tražnja bila najveća.

"Trenutna nestabilnost cena karata odražava kratkoročne neravnoteže između ponude i potražnje, budući da putnici traže alternativne rute nakon nedavnih poremećaja na glavnim tranzitnim čvorištima na Bliskom istoku", navela je ta avio-kompanija u saopštenju.

Pogođena energetska infrastruktura

Tokom noći nije bilo zatišja na Bliskom istoku i u napadima je pogođena energetska infrastruktura. Predsednik SAD Donald Trump izjavio je u sredu da bi masovno puštanje rezervi nafte koje je odobrila Međunarodna agencija za energiju (IEA) ublažilo pritisak na cene energenata, dok SAD nastoje da ostvare ciljeve što pre u ratu protiv Irana. Od početka rata poginulo je više od 2.440 ljudi, najviše u Iranu i Libanu.

Sukob na Bliskom istoku više je poremetio putovanja nego neke druge nedavne krize. "Nikada do sada nismo videli ovakve cene", rekao je Bryan Terry, direktor kompanije Alton Aviation Consultancy iz Njujorka.

"I dalje postoji potražnja za letovima, ali je na nekim linijama dostupna samo polovina uobičajenog kapaciteta. Cene su skakale i tokom drugih događaja, poput 11. septembra (teroristički napadi u SAD 2001. godine), pandemije, zatvaranja ruskog vazdušnog prostora, vulkana, ali nijedan nije izazvao takvu neravnotežu između potražnje i ponude", rekao je Terry.

Sumorno raspoloženje

Kayra Gunawan, 21-godišnja studentkinja iz Indonezije koja studira u Velikoj Britaniji, odlučila je da ne putuje u Džakartu preko Dubaija letom kompanije Emirates, jer nije želela da rizikuje da let bude otkazan u poslednjem trenutku zbog nemira na Bliskom istoku, ili da plati tri puta više da bi promenila rutu i izbegne region pogođen ratom.

"Neću se vraćati jer ne želim da mi se porodica brine", rekla je Gunawan, koja planira da putuje unutar Velike Britanije. "Takođe se bojim bombi."

Nisu samo turisti pogođeni, pošto i poslovna putovanja trpe posledice. Pamela Mar, izvršna direktorka Međunarodne trgovinske komore u Singapuru, otkazala je let kompanije Qatar Airways ovog vikenda za Frankfurt preko Dohe, gde su redovni letovi i dalje otkazani.

"Putovanje je u ovom trenutku potpuno nepredvidivo i veoma komplikovano za planiranje", rekla je Mar. "Ne možete računati da će avio-kompanije leteti čak i ako možete da kupite kartu."

Nova rezervacija 25 odsto skuplja

Mar je morala da ponovo rezerviše kartu za let kompanije Deutsche Lufthansa AG, plativši 25 odsto više kako bi letela preko Minhena, a sve da bi povećala šanse da stigne na planirani sastanak na vreme. Sada nije sigurna kako da se najbolje prebaci iz Evrope na druge zakazane sastanke u Nigeriji i Tunisu, koji obično lete preko čvorišta na Bliskom istoku.

Globalni avio-saobraćaj i turizam suočili su se sa ovim novim poremećajima u trenutku kada su se konačno oporavili, približavajući se stanju pre pandemije, a ključna čvorišta u Persijskom zalivu poput Dubaija, Dohe i Abu Dabija učvršćivala svoju ulogu kao ključne spone između Azije i Evrope. Istovremeno, nestabilne cene nafte pritiskaju avio-kompanije - gorivo može činiti i do trećine operativnih troškova - što primorava prevoznike u Azijsko-pacifičkom regionu, od Japan Airlinesa do AirAsia X-a, da uključe dodatne troškove za gorivo u cenu.

Oko trećine saobraćaja između Azije i Evrope odvija se preko Persijskog zaliva, sa oko 40 miliona putnika godišnje, podaci su konsultantske firme Roland Berger. Pošto ti letovi sada ne mogu da se obave, skaču cene letova koji zaobilaze Bliski istok, zbog čega su neki putnici praktično isključeni sa tržišta.

"Raspoloženje u industriji i među putnicima je veoma sumorno", rekao je Ajay Prakash, izvršni direktor kompanije Nomad Travels, koja organizuje putovanja za indijske putnike. "Cene karata su užasno visoke. To trenutno odvraća ljude od putovanja."

Upiti klijenata, uglavnom srednjih preduzeća, pali su za 50 odsto u poslednjih nekoliko dana, rekao je Prakash. Indija je među najviše pogođenim tržištima, pri čemu na Bliski istok otpada oko 40 odsto svih međunarodnih letova koji polaze iz Indije, pokazuju podaci International Air Transport Association.

Ljudi koji žele da putuju odlučuju se da zbog poremećaja u letovima ostanu bliže kući. Rezervacije iz Kine za Bliski istok pale su za 40 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, rekao je Subramania Bhatt, direktor firme za analitiku putovanja China Trading Desk. Umesto toga, zabeležen je porast potražnje za kraćim letovima u jugoistočnu Aziju, pri čemu je broj rezervacija iz Kine za Tajland u jednoj nedelji porastao za više od 20 odsto ovog meseca.

Za druge su turbulencije jednostavno prevelike. Akanksha Apoorva, radnica u tehnološkoj industriji iz Bengaluru, bila je spremna i uzbuđena zbog svog prvog putovanja u Oman, nakon što je rezervisala grupno putovanje od 1. marta. Ipak, otkazala je u poslednjem trenutku, nakon što su joj saputnici poslali fotografije ogromnih redova na pasoškim kontrolama dok se regionalni sukob širio, a njena porodica postajala sve zabrinutija.

Apoorva ne planira da putuje u narednim mesecima.