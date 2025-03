Prodaja glamuroznih venčanica koje obično teže do osam kilograma i koštaju više od 6.800 američkih dolara rapidno opada, prema rečima Sabyasachi Mukherjeea, koji je oblačio neke od najbogatijih žena u Indiji , uključujući milijarderku Ishu Ambani. Sve je veći broj mladenaca koji traže skromnije dizajne, kao deo šireg pomaka od tradicionalno razmetljivih proslava venčanja, rekao je.

Broj ljudi sa neto vrednošću većom od 30 miliona dolara očekuje se da će porasti za 50 odsto između 2023. i 2028, prema McKinsey & Co. Međutim, i broj ambicioznih potrošača trebalo bi da eksplodira, dosežući 100 miliona do 2027, procenjuje ista konsultantska firma.

To predstavlja ogromnu priliku, a Mukherjee je rekao da je došlo do povećanja kupovine "jednostavnijih" sarija. Ali to je takođe učinilo izgradnju tržišnog udela "borbom za opstanak najsposobnijih", rekao je. Njegova kompanija će ove godine, prema njegovim procenama, zaraditi oko 60 miliona američkih dolara.