Kupovina polovnog automobila u Srbiji nosi veliki rizik. Uprkos sve većoj svesti o prevarama s kilometražom, mnogi kupci i dalje preplaćuju vozila čija je kilometraža veštački smanjena.

Nova analiza kompanije "carVertical" otkriva kojim se modelima automobila najčešće "vraća" kilometraža pre prodaje.

Prema podacima iz 2024. godine, BMW Serije 1 prednjači po učestalosti lažiranja kilometraže. Analiza je pokazala da je kod 5,2% svih proverenih vozila ovog modela, kilometraža bila izmenjena. Iza njega slede:

Audi A5 (4,9% vozila)

Citroen C4 (4,4% vozila)

Ovi podaci ukazuju da su najčešće mete prevara popularni, "premijum" i porodični automobili.

Koliko se vraća kilometraža?

Istraživanje je pokazalo da su neki modeli žrtve drastičnih manipulacija. Naime, kod BMW-a Serije 5 prosečno je vraćeno čak 103.000 kilometara, kod Ford Fokusa 93.000, a kod Audija A6 92.000 kilometara.

- To znači da ako brojač pokazuje 100.000 kilometara, stvarna kilometraža može biti dvostruko ili čak trostruko veća - upozorava Matas Buzelis, stručnjak za tržište automobila u "carVerticalu".

Zbog toga, on savetuje da uvek proverite istoriju automobila, jer i trenutni vlasnik možda nije svestan prevare.

Istraživanje je obuhvatilo podatke prikupljene tokom 2024. godine iz više od 900 međunarodnih baza podataka, uključujući registre, finansijske institucije i portale za oglase.