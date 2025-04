Direktiva Evropske unije o oporezivanju duvanskih proizvoda iz 2011. godine uspostavila je standarde koji se baziraju na iznosu akciza na hiljadu cigareta i dala smernicu da sve zemlje članice moraju da obezbede uslove da minimalna akciza bude 90 evra (na hiljadu cigareta), odnosno 1,8 evra po paklici. Sve zemlje EU su taj prag odavno dostigle, a Srbija je tek prošle godine stigla do ovog nivoa.

Međutim, to ne znači da su cene cigareta u Srbiji sada usklađene sa evropskim – prosečna cena paklice u Srbiji je oko 400 dinara, dok je u EU oko osam evra. Osim toga, EU planira povećanje minimalne akcize na 240 evra, što znači da je Srbija daleko iza evropskih trendova.

Ovako Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu i rukovodilac projekta „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda“, ocenjuje usklađenost Srbije sa evropskim standardima kada je reč o akcizama na duvanske proizvode. U razgovoru za Biznis.rs on govori o akciznoj politici Srbije, udelu akciza u maloprodajnoj ceni cigareta, efektima na punjenje budžeta i javno zdravlje, ali i o ukupnoj ceni pušenja, kako u ekonomskom tako i u zdravstvenom smislu.

– Kod nas se poslednjih nekoliko godina ustalila fama da se cena cigareta svakih šest meseci povećava isključivo zbog povećanja akciza . To nije tačno. Cenu cigareta određuje proizvođač ili uvoznik koji je obavezan samo da je objavi u Službenom glasniku. Srbija ima akcizni kalendar koji predviđa povećanje specifične akcize dva puta godišnje, trenutno za oko 1,7 dinara po paklici. Međutim, ukupno poskupljenje cigareta obično iznosi oko 10 dinara, od čega 40 odsto odlazi duvanskoj industriji, a 60 odsto državi. Zbog toga se dešava da udeo akciza u maloprodajnoj ceni pada ispod evropskog standarda od 60 odsto, iako je Srbija formalno dostigla prag od 90 evra na hiljadu cigareta.

– Istraživanje Instituta ekonomskih nauka, koje smo sproveli u saradnji sa UNDP-jem i Svetskom zdravstvenom organizacijom, pokazuje da godišnje u Srbiji od posledica pušenja umre 19.000 ljudi, što čini 20 odsto svih smrtnih slučajeva u zemlji. Ekonomska šteta zbog prerane smrti i troškova lečenja iznosi oko 289 milijardi dinara godišnje, dok su prihodi od akciza na cigarete oko 100 milijardi dinara. To znači da Srbija svake godine gubi oko 189 milijardi dinara kao posledicu pušenja. Preračunato u vrednosti od pre pet godina, kada smo sproveli istraživanje, troškovi pušenja iznose 5,9 odsto BDP-a Srbije. Ovi podaci jasno pokazuju da je pušenje veliki zdravstveni i društveni, ali i ozbiljan ekonomski problem.

– Povećanje cena cigareta dokazano smanjuje potrošnju, posebno među siromašnijim slojevima stanovništva. Na primer, istraživanja pokazuju da povećanje cene cigareta za 10 odsto dovodi do smanjenja potrošnje za 12 odsto među najsiromašnijim građanima, dok kod bogatijih taj efekat iznosi samo tri do četiri procenta. To znači da poreska politika može igrati ključnu ulogu u smanjenju broja pušača, ali samo ako se primenjuje konzistentno i uz prateće mere kao što su edukacija i regulativa o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima.