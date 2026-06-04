Slušaj vest

- Uskoro započinjem saradnju sa arhitektom i, iako već imamo spisak želja, hteo sam da čujem šta bi se našlo na vašem spisku obaveznih stvari - napisao je jedan korisnik na Reditu (Reddit) i pokrenuo jednu od najkorisnijih rasprava na internetu. U vreme kada su troškovi gradnje visoki, a svaka odluka ima dugoročne posledice, stotine ljudi podelilo je svoja iskustva, greške i „zlatne” savete o tome kako izgraditi dom po meri čoveka, a ne samo po poslednjim trendovima.

Funkcionalnost ispred estetike

Najpopularniji komentari nisu se fokusirali na estetiku, već na čistu funkcionalnost i dugoročnu udobnost. Jedan korisnik detaljno je opisao svoje lekcije: prilaz za minimalno dva automobila, što manje balkona, a što više velikih prozora. Međutim, njegov savet koji je odjeknuo najsnažnije jeste onaj o terasi.

Foto: Shutterstock

- Što veća terasa, znači doslovno terasa ne može biti prevelika! Pogotovo ako imate decu: terasa od minimalno 50 kvadrata! I naravno da je natkrivena crepom, nikakve pergole i ostalo - napisao je on i dobio najviše odobravanja.

Takođe, izneta je и zanimljiva logika o rasporedu kupatila - u prizemlju tuš-kabina, а na spratu velika kada. Razlog? Tuš je praktičniji i zauzima manje prostora, a kada je na spratu bliže dečjim sobama. „Deca obožavaju da se kupaju zajedno”, objasnio je jedan komentator, dodajući kako je tuš-kabina u prizemlju bolja opcija za starije dane, kada ulazak u kadu postane problem.

"Dosadni", ali ključni detalji

Osim rasporeda prostorija, velika pažnja posvećena je praktičnim sitnicama. Mnogi su naglasili važnost sledećih stvari:

Odvojen vešeraj koji olakšava organizaciju domaćinstva.

Ostava (špajz) sa direktnim pristupom iz ulaznog prostora za lakše odlaganje namirnica.

Nezamislivo veliki broj utičnica na svakom zidu.

Jedan kratak, ali izuzetno popularan komentar sažeo je osnovni preduslov za sve navedeno u samo jednu reč: "Pare".

Priprema za budućnost i oprez sa "pametnim kućama"

Značajan deo saveta odnosio se na pripremu kuće za tehnologije koje tek dolaze. Mnogi su istakli da je nužno odmah predvideti instalacije za solarnu elektranu, punjač za električne automobile i video-nadzor, čak i ako se te stvari neće ugrađivati istog trenutka.

- To su jako bitne stvari koje će vam u budućnosti uštedeti mnogo muke i novca - poručio je jedan električar.

Zanimljivo je da je, uprkos trendu "pametnih kuća", većina korisnika savetovala oprez. Umesto komplikovanih sistema za upravljanje rasvetom i uređajima, preporuka je bila držati se što jednostavnije i pouzdanije tehnologije.

- Sve je lepo i divno dok ne krene da se kvari. Ja, kao neko ko od toga živi, uvek dajem takav savet - objasnio je stručnjak.