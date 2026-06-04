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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević danas je svečano uručila rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog meseca ostvarile pravo na ovu subvenciju.

Žarić Kovačević je prilikom svečane dodele istakla da su u maju odobrena 54 zahteva i da će 54 porodice uz pomoć države obezbediti krov nad glavom i dom u kome će gajiti svoju decu.

- Kupovina stana ili izgradnja kuće predstavljaju veliki životni izazov, posebno u trenutku kada porodica dobije dete i kada troškovi i odgovornosti postanu veći. Upravo zato je država pokrenula program davanja subvencija majkama u vrednosti do 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, da roditeljima pomogne da lakše i brže reše stambeno pitanje i da uživaju u čarima roditeljstva bez opterećenja stambenim pitanjima - poručila je Žarić Kovačević.

Podsetila je da su subvencije za kupovinu prve nekretnine dostupne u iznosu do 20 odsto vrednosti, a najviše do 20.000 evra, majkama koje prvi put stiču vlasništvo nad nepokretnošću.

- Od 2022. godine, kada je mera uspostavljena do danas, država je za ovu meru izdvojila oko 26 miliona evra, a podršku je dobilo negde oko 1. 600 porodica. Iza svakog broja stoji nečiji život - istakla je Žarić Kovačević.

Ministarka je takođe istakla da se danas završava ciklus karavana "Rastimo zajedno - porodica na prvom mestu u svakom mestu", koji je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razoj (UNDP) pokrenut u okviru inicijative za obnovu stanovništva i demografski razvoj.

Dodala da je karavan u brojnim opštinama i gradovima Srbije obilazio decu i roditelje, i da su predstavnici ministarstva osluškivali šta je porodicama najpotrebnije.

- Želeli smo da pošaljemo važnu poruku: da briga o porodici nije samo obaveza države, već i čitavog društva, i lokalnih samouprava i institucija, i poslodavaca i kompanija, dakle svih onih koji čine našu zajednicu - istakla je Žarić Kovačević.

Navela je da je Ministarstvo u ovoj godini sa 392 miliona dinara podržalo 64 jedinice lokalne samouprave i 112 mera populacione politike, kao i to da je kroz Alimentacioni fond do današnjeg dana podržano 817 dece i da je iz fonda do sada isplaćeno blizu 40 miliona dinara.

- Ohrabruje podatak da je u Srbiji od početka ove godine rođeno 623 bebe više nego u istom periodu prošle godine. To nam daje nadu da mere koje sprovodimo daju rezultate. Drage majke, vi ste temelj i stub porodice i najveća snaga našeg društva - poručila je Žarić Kovačević dobitnicama bespovratne pomoći.