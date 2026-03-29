Kupci u Austriji mogu da predaju korišćeno ulje za kuvanje u pojedinim supermarketima i zauzvrat dobiju vaučere koje odmah mogu iskoristiti. Ova inicijativa ima za cilj da smanji zagađenje i podstakne reciklažu, jer se otpadno ulje može preraditi u biodizel i tako doprineti smanjenju emisije štetnih gasova.

Automati za sakupljanje ulja instalirani su u prodavnicama Eurospar, Interspar i Maximarkt - za svaku bocu korišćenog ulja, kupci dobijaju vaučer od 15 centi, koji se može odmah iskoristiti na kasi.

Cilj kampanje je da se spreči izlivanje starih ulja u odvod, što šteti životnoj sredini i kanalizacionim sistemima. Spar i Münzer Bioindustrija ističu da kuhinjski otpad može postati vredna sirovina - jedan litar ulja može se pretvoriti u litar biodizela, što štedi oko 3 kilograma CO₂, a na godišnjem nivou može smanjiti emisije za čak 1,5 miliona tona.

Izvršni direktor Spar-a, Hans K. Rajš, naglasio je da automati za prikupljanje ulja olakšavaju kupcima učešće u održivosti, dok izvršni direktor Münzer-a, Evald-Marko Mюncer, ističe da svako može doprineti zaštiti životne sredine i pretvoriti otpad u energiju za budućnost.

Spar već koristi HVO biogorivo, delimično dobijeno iz korišćenog ulja, za svoju logističku flotu, a nova kampanja će dodatno smanjiti emisiju CO₂. Cilj kompanije je da logistiku potpuno prebaci na obnovljive izvore energije.