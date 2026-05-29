Hrvatski premijer Andrej Plenković učestvovao je na sednici Saveta za Hrvate van Hrvatske, nakon čega se obratio i medijima.

Novinari su premijera pitali koji je cilj uvođenja poreza na ekstraprofit.

- Naše mere su celovite, opravdane i logične. Drugo je moratorijum na bilo kakve administrativne cene, a treće zadržavanje svih prava zaposlenih. Ovu godinu iskoristićemo za kolektivne pregovore, ali ne očekujemo nova povećanja tokom ove kalendarske godine - poručio je Plenković.

Podsetio je da se merama ukida porez na dohodak za penzionere.

- Reč je o inicijativi koju zajednički sprovodimo sa HSU-om. Penzije će im biti povećane nakon što taj zakon stupi na snagu - dodao je.

Govoreći o porezu na ekstraprofit, rekao je:

- Ako neko ima dobit na maržama od 50 odsto, jasno je da tu nešto ekonomski nije u redu i da neko treba da plati. Nastojaćemo da pošaljemo poruku srednjim i velikim preduzećima, reč je o oko 1.700 kompanija. I sama najava ovakvog poreza delovaće preventivno i moguće je da dođe do snižavanja cena i marži - rekao je.

- Što se tiče samostalnog rada, cilj nije da bilo koga ugrozimo, već da sistem učinimo pravednijim. Kada je reč o poreskom opterećenju za kratkoročni najam, vidim da je nastala velika buka, ali hajde da to pojednostavimo. Donji prag smo podigli sa 70 na 100, a radi se o 56 destinacija. Teško da će propasti ijedan mali izdavalac smeštaja. To je gotovo simbolična primena principa pravednosti- poručio je Plenković.

- Ako smo suočeni sa toliko spoljnih kriza, a ipak uspevamo da se razvijamo, hajde da pokažemo i malo društvene solidarnosti. Imamo velike zarade u pojedinim sektorima, ali mora da postoji neka mera u ovakvim okolnostima - rekao je Plenković.

Nove cene goriva

Plenković je najavio sniženje cena goriva:

- Smanjiće se i cena evrosupera i evrodizela sledećeg ponedeljka, kada će Vlada donositi odluku.

- Ne mislimo da je rast plata u državnom sektoru glavni uzrok inflacije. Imali smo dva velika ekonomska šoka. Imali smo velike zemljotrese, pogledajmo cene nekretnina pre i posle zemljotresa. Porez na marže delovaće preventivno i obuhvatiće sektore u kojima smatramo da je profit dobar, ali preteran - kazao je.