Brent sirova nafta dostigla je četvorogodišnji maksimum nakon najava da će američka vojska predstaviti predsedniku Donaldu Trampu plan novih vojnih akcija protiv Irana. Ova informacija izazvala je zabrinutost da bi oružani sukob mogao da se nastavijoš jačim intenzitetom što je odmah uticalo na cenu nafte.

Junski fjučersi za međunarodnu referentnu Brent sirovu naftu porasli su za 6,84% na 126,10 dolara po barelu, dok je američka West Texas Intermediate porasla za 3,14% na 110,24 dolara.

Cena Brent sirove nafte dostigla je najviši nivo od početka 2022. godine, pokazuju podaci LSEG-a, jer sukob na Bliskom istoku utiče na snabdevanje.

Goldman Sachs procenjuje da je izvoz kroz usko grlo Ormuskog moreuza pao na samo 4 odsto uobičajenog nivoa, dok su zastoj u pregovorima između SAD i Irana i nastavak američke blokade dodatno smanjili snabdevanje.

Ograničen iranski izvoz i ograničeni skladišni kapaciteti mogli bi da prodube poremećaje u snabdevanju ako se blokada nastavi, navode analitičari banke, dodajući da će se rast proizvodnje iz UAE nakon izlaska iz OPEK-a verovatno odvijati postepeno u srednjem roku, umesto da nadoknadi kratkoročne nestašice.

Čini se da je Tramp u sredu u objavi na mreži Truth Social zapretio Iranu, rekavši da bi ta zemlja "trebalo uskoro da se opameti“.

- Iran ne može da se sabere. Ne znaju kako da potpišu sporazum bez nuklearnog oružja. Bolje da se uskoro opamete! - rekao je Tramp. Objavu je pratila slika na kojoj drži pištolj, uz eksplozije u pozadini i poruku "Nema više gospodina dobrog dečka!“

Bil Perkins, glavni investicioni direktor u Skylar Capital Managementu, rekao je da naftna tržišta pokreće kombinacija fizičkih poremećaja, geopolitike i psihologije investitora, dok trgovci pažljivo prate kretanje tankera i političke signale tokom produženog sukoba između SAD i Irana.

- Prilično smo daleko od dogovora, a možda su potrebna neprijateljstva ili malo više vremena da bi se Ormuski moreuz ponovo otvorio - rekao je.

Iako su strateške rezerve i postojeće količine nafte u transportu pomogle da se ublaži rast cena, on je opisao tržišta derivata kao znatno napetija, ukazujući na nagli rast cena dizela i stalna logistička uska grla čak i u slučaju postizanja primirja.

Goldman je upozorio i na nove rizike pada tražnje, navodeći da bi globalna potrošnja nafte u aprilu mogla biti oko 3,6 miliona barela dnevno niža nego u februaru, pri čemu je pad najizraženiji u sektoru avionskog goriva i petrohemijskih sirovina.