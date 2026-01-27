Slušaj vest

Belgrade Waterfront Marina, nova gradska četvrt koju razvija Beograd na vodi, predstavlja sledeće poglavlje u razvoju srpske prestonice. Smeštena na desnoj obali save, oivičena Mostom na Adi s jedne i revitalizovanim pešačkim mostom s druge strane, Belgrade Waterfront Marina ponudiće sugrađanima i gostima glavnog grada obilje mogućnosti, počev od opere i drugih kulturnih sadržaja, do najveće gradske marine, šetališta i parkova.

Ovaj deo grada osmišljen je kao mirno, zeleno i dobro povezano okruženje, namenjeno svima koji neguju savremeni životni stil, uz nezaobilazni i prepoznatljivi beogradski šarm. Novi doživljaj reke: Yacht club, otvoreni bazen i ležaljke na obali Save Bograd će dobiti svoje novo obeležje - marinu koja će postati jedna od omiljenih tačaka susreta u gradu. Nalaziće se na obali pored Hale 1, a u njenoj neposrednoj blizini biće izgrađena i arhitektonski impresivna zgrada mešovite namene, visoka oko 120 metara, koja će, pored Kule Beograd, postati novi vizuelni orijentir ovog dela Beograda, pažljivo pozicioniran tako da dopuni siluetu grada.

U sklopu marine naći će se i savremeni yacht club svetske klase sa velikim otvorenim bazenom, koji će Beograd pozicionirati rame uz rame sa najprestižnijim svetskim rečnim i obalnim destinacijama. Koncipiran po uzoru na najpoznatije međunarodne marine, ovaj prostor biće novi centar društvenog života Beograda na reci, a pored vrhunskog gastronomskog iskustva ponudiće i zonu za odmor i uživanje na ležaljkama.

Na novobeogradskoj obali Save, između budućeg pešačkog mosta i Gazele, biće izgrađen veliki panoramski točak, „Belgrade Eye“ (Beogradsko oko). Panoramski točak postaće nova turistička i gradska atrakcija, simbol savremenog Beograda okrenutog viziji budućnosti i javnom prostoru dostupnom za sve.

Koncept novog dela grada podrazumeva i produženje Sava Promenade sve do Ade Ciganlije. Najlepše beogradsko šetalište će u novom delu grada zadržati prepoznatljiv identitet, dopunjen sa još više zelenila, cveća, tri drvoreda i pažljivo oblikovanim zelenim celinama.

Duž 2,4 km dugačkog nastavka Promenade pružaće se i biciklistička staza, uz niz kafića, restorana i mesta za odmor i uživanje uz reku, a „25. maj“ i Ada Ciganlija biće povezani kontinuiranim šetalištem uz obalu. Beograd na ovaj način pravi snažan iskorak ka svetskoj ligi gradova koji svoje obale doživljavaju kao najvrednije, najživlje i najatraktivnije prostore grada. Zelena pruga za zdraviji i bolje povezan grad Beograd će postati bogatiji zelenilom i dobiće svojevrsnu Zelenu prugu, odnosno linijski park koji će u jedinstvenu celinu povezati Topčiderski park sa pešačkim mostom i novim parkovima sa obe njegove strane. Ovaj ozelenjeni koridor doneće prostrane površine za šetnju i odmor, kao i nove biciklističke staze, stvarajući idealan prostor za rekreaciju i druženje.

Zelena pruga će postati jedan od najvažnijih ekoloških pojaseva grada koji stvara mirniji ambijent, odvaja Belgrade Marinu od dinamičnog Bulevara vojvode Mišića i oblikuje prostor za ušuškan, sporiji i zdraviji način života. Ovo nije samo nova veza između dve obale, već i poziv na drugačiji, kvalitetniji život u gradu, život u kojem se svakodnevica odvija među drvećem, duž šetališta i uz pogled na reku.

Transformacijom Hale 1 u kulturnu instituciju koja će postati dom opere, ovaj prostor dobiće status jednog od najznačajnijih kulturnih centara u regionu. Tako će biti postavljeni temelji novog kulturnog distrikta, namenjenog muzici, scenskoj umetnosti i velikim domaćim i međunarodnim produkcijama. Ispred Hale 1 nalaziće se centralni trg, koji će postati novo mesto okupljanja i događaja na otvorenom. Javnim arhitektonskim konkursom biće definisane buduće javne namene Hala 2 i 3.

Srce Belgrade Waterfront Marine činiće i raskošna avenija sa po dve kolovozne trake u svakom smeru, širokim trotoarima, tri drvoreda i obiljem hlada. Izgradnja podzemne garaže planirana je ispred Hale 1, a parkinzi u blizini ključnih saobraćajnica rasteretiće ulice uz očuvanje pešačkog karaktera naselja. Beograd na vodi je tokom prethodnih godina preoblikovao i oživeo gradske obale, postavši prepoznatljiv simbol srpske prestonice. Prva etapa razvoja donela je novu energiju gradu kroz jasan arhitektonski pravac i vizuelni identitet, uz obilje sadržaja i javnih površina namenjenih građanima. Prelaskom u narednu fazu stvara se ambijent u kojem se luksuz izražava kroz mir, prirodu i kulturu, odgovarajući na potrebe onih koji od savremenog gradskog života traže više, ali u okruženju koje pruža tišinu, zelenilo i neposredan dodir sa umetnošću, prirodom i aktivnim kulturnim i društvenim životom.