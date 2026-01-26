Slušaj vest

Da put od stotinak kilometara može trajati duže od prekookeanske plovidbe, dokazao je jedan paket kalendara koji je iz Sinja za Zagreb putovao neverovatnih 40 dana. Iako zvuči kao početak vica, za jednog korisnika Hrvatske pošte ovo je bila realnost koja je testirala sve granice strpljenja.

Dok su kalendari „obilazili” Hrvatsku, Nova godina je uveliko počela, a srećni primalac ih je čekao još od sredine decembra. Kako je moguće da u 21. veku pošiljka putuje brzinom puža?

U priču se uključila i ekipa RTL-a, a portparol Hrvatske pošte, Nikola Baras, objasnio je ovaj nesvakidašnji „put oko Hrvatske”. Kako tvrdi, problem nije bio u lenjosti, već u - nedostatku podataka.

„Paket je poslat 16. decembra i istog dana je stigao u Zagreb. Međutim, na adresnici nije bio naveden kontakt broj primaoca, pa poštar nije mogao da ga dobije. Po proceduri, paket je vraćen u Sinj. Pošto ni tamo nije bilo broja pošiljaoca, paket je ostao 'zaglavljen' u sistemu,” objasnio je Baras.

Iako je ovaj slučaj privukao pažnju javnosti, iz Pošte podsećaju da ovo nije izolovan incident, već posledica ogromnog rasta onlajn trgovine. U 2025. godini zabeležen je skok od čak 20% u odnosu na ionako rekordnu 2024. godinu.

Sa preko 2.500 poštara koji mesečno isporuče milione paketa, greške su, kažu, statistički neizbežne. Praznična euforija, koja traje od sredine novembra do kraja januara zbog zimskih rasprodaja, dodatno „usijava” poštarske torbe.

Dobra vest je da su kalendari konačno locirani i da su na sigurnom. Iako će primalac verovatno morati da precrta dobar deo januara čim ih otpakuje, iz Pošte obećavaju hitnu isporuku i upućuju izvinjenje.