Antigva i Barbuda, ostrvska država u Srednjoj Americi, u Karipskom moru, zvanično je potvrdila učešće na Ekspo 2027 Beograd i jedna je od 120 država koje će se predstaviti na prvoj međunarodnoj izložbi ove vrste na Zapadnom Balkanu.

Ova država na Malim Antilima i Srbija uspostavili su diplomatske odnose 2018. godine, koji nakon razmene poseta na nivou ministra spoljnih poslova beleže uzlazni trend. Intenziviranje prijateljskih odnosa sa zemljom koja je 1981. godine stekla nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva nastaviće se i tokom Ekspo 2027.

- Iako su geografski udaljene zemlje, Srbija i Antigva i Barbuda dele istu viziju da svet može da se ujedini oko univerzalnih vrednosti, koje povezuju sve narode i države. Igra za čovečanstvo ne može da prođe bez topline i vedrine duha Kariba i zato nam je neizmerno drago što možemo da, kao dobri domaćini, poželimo dobrodošlicu Antigvi i Barbudi, za koju verujemo da će pripremiti originalni program - izjavio je direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Neke od najpopularnijih igara na Antigvi i Barbudi su warri, što znači „kuća“ na mnogim afričkim dijalektima, zatim pojednostavljeni oblik tavle ili bekgemona, klikeri, domine i ručni tenis, kod kog se za udaranje loptice, umesto teniskog reketa, koriste dlanovi.

Bele i bena su tradicionalni plesni i muzički žanrovi, koji predstavljaju mešavinu afričkih i karipskih ritmova, dok su najpoznatiji muzički instrumenti u zemlji čelični bubnjevi, sinonim za Antigvu i Barbudu, Antigva fife, sličan pikolo flauti, i Barbuda bandžo, ručno rađeni žičani instrument od recikliranog materijala.

Kriket i jedrenje su dva karakteristična sporta za Antigvu i Barbudu, koja imaju poseban značaj u nacionalnoj kulturi. Kriket je simbol karipskog ponosa u kom je ova zemlja iznedrila velike igrače poput ser Vivijana Ričardsa, ser Endija Robertsa, ser Kertlija Ambroza i ser Ričija Ričardsona.

Zbog izrazite nautičke tradicije, veoma popularno je i jedrenje, a Antigva i Barbuda se može pohvaliti bogatim kalendarom trka jedrilica, pri čemu se regate obično održavaju u Engleskoj luci, u ambijentu Nelsonovog brodogradilišta, koje se nalazi na Uneskovoj Listi svetske baštine. Konjske trke i obaranje ruku su sportovi koji u poslednje vreme dobijaju sve veći broj poklonika.

Ostrva poznata i po svojih 365 fascinantnih plaža, po jedna za svaki dan u godini, prvi put su se predstavila na Ekspu 1986 u Vankuveru i od tada redovno učestvuju na međunarodnim izložbama. Antigva i Barbuda se pridružila Međunarodnom birou za izložbe (BIE) 1997. godine, pa će u Beogradu, na Ekspu 2027, biti obeleženo tačno 30 godina njihovog članstva.

Ekspo 2027 održaće se u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Očekuje se da će izložba tokom 93 dana privući više od četiri miliona posetilaca iz zemlje i sveta.