Republika Austrija, zemlja zadivljujuće prirode u srcu Evrope, sa bogatom kulturnom i sportskom tradicijom, zvanično je potvrdila učešće na Ekspo 2027 Beograd i jedna je od 120 država koje će predstaviti svoje viđenje teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Srbija i Austrija su 2024. godine obeležile 150 godina zvaničnih diplomatskih odnosa, a dve zemlje neguju intenzivan i kontinuiran politički dijalog. Zvaničnici redovno razmenjuju posete i susreću se na raznim međunarodnim skupovima, a Ekspo 2027 je još jedna prilika da Srbija i Austrija dodatno učvrste svoje odnose.

„S velikom radošću smo primili vest da će zemlja Mocarta i Falka, Klimta i Vurma, Laude i Majera učestvovati na najvećoj planetarnoj smotri ljudske kreativnosti i inovacija 2027. godine u Beogradu. Austrija će u srpsku prestonicu doneti upečatljivi duh evropske kulture i verujemo da će njen paviljon na Ekspo 2027 imati zapažen program“, izjavio je direktor Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Austrija ima dugu i ponosnu tradiciju učešća na međunarodnim izložbama, koja datira još od Velike izložbe 1851. godine u Londonu. Beč je bio domaćin svetske izložbe 1873. godine, a Austrija je bila jedan od osnivača Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) 1928. godine.

Snažni bilateralni odnosi između Austrije i Srbije ogledaju se ne samo u činjenici da u Austriji živi više od 120.000 srpskih državljana, već i u uzajamnom uvažavanju kao pouzdanih trgovinskih partnera. Sa ukupnim obimom robne razmene od gotovo dve milijarde evra u 2024. godini, Srbija je najvažniji trgovinski partner Austrije među zemljama Zapadnog Balkana. Osim toga, austrijske kompanije u Srbiji zapošljavaju više od 24.000 ljudi.

Austrija se ističe kao vodeći centar za poslovna ulaganja, nudeći pristup prosperitetnom tržištu EU sa oko 450 miliona potrošača i idealno je pozicionirana u srcu Evrope kao most između Zapada i Istoka.

Njena radna snaga je visokokvalifikovana i motivisana, podržana efikasnom i stabilnom infrastrukturom, kao i privrednim ambijentom naklonjenim poslovanju. Istraživački sektor Austrije je dinamičani inovativan, podstaknut poreskim olakšicama za istraživanje i razvoj od 14 odsto, obimnim programima direktnog finansiranja i ambicioznim ulaganjima vlade u istraživanje i razvoj u iznosu od 3,35 odsto BDP-a.

Uz to, zemlja nudi izuzetan kvalitet života, sa pristupačnim troškovima stanovanja, izvanrednim javnim prevozom i reputacijom jedne od najboljih zemalja za život na svetu, koja poklanja značajnu pažnju životnoj sredini.

Austrija je zemlja raznolikosti, u kojoj svaki region doprinosi nacionalnom identitetu: visoki vrhovi Tirola i Forarlberga, blistava jezera Koruške i Gornje Austrije, vinogorja Štajerske i Burgenlanda, kao i istorijska lepota Salcburga i Graca. Beč, sa svojim carskim nasleđem i kosmopolitskim duhom, stoji rame uz rame sa opatijama i dvorovima Donje Austrije, kao i modernom industrijskom snagom regiona poput Gornje Austrije i Koruške.

Njeno arhitektonsko blago kreće se od carskih rezidencija kao što su Šenbrun, Hofburg i Belvedere u Beču, preko opatije u Melku, do srednjovekovnih gradova kao što su Salcburg i Grac. Austrija je inspirisala čuvene kompozitore, umetnike, naučnike i filozofe čiji uticaj i danas oblikuje Evropu i svet.

Kulturni život Austrije izuzetno je raznovrstan: od svetski poznatog Salcburškog festivala do spektakularnog Bregenc festivala na Bodenskom jezeru, preko koncerata na otvorenom u Grafenegu do Burgteatra i Muzikferajna u Beču. Pored klasične tradicije, Austrija slavi i savremenu kreativnost, sa živopisnim dizajnerskim, filmskim i umetničkim scenama koje ističe Austriju kao mesto gde se nasleđe susreće sa inovacijama.

Austrija je takođe i zemlja raznih delikatesa i sportskog duha. Kulinarski simboli kao što su saher torta, štrudla sa jabukama i bečka šnicla omiljeni su širom sveta, dok je njen alpski pejzaž čini rajem za ljubitelje zimskih sportova. Skijanje, snoubording i skijaški skokovi deo su identiteta zemlje, a čuvena Turneja četiri skakaonice, sa etapama u Insbruku i Bišofshofenu, svake zime privlači pažnju celog sveta.

Fudbal ima značajno mesto u austrijskom društvu. Zemlja je 2008. godine sa Švajcarskom bila domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu, a vrhunski klubovi kao što su Rapid i Austrija iz Beča, Šturm iz Graca i Red Bul iz Salcburga okupljaju strastvene navijačke baze. Austrijski fudbaleri poput Davida Alabe, Aleksandra Dragovića i Marka Arnautovića, koji je nedavno postao veliko pojačanje Crvene zvezde, predstavljaju međunarodne asove koji nose sportski duh nacije daleko izvan njenih granica.

Ekspo 2027 Beograd je prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu koja će tokom 93 dana trajanja privući više od četiri miliona posetilaca. Očekuje se dolazak više od 120 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija iz celog sveta.