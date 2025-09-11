Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali obilazi radove na izgradnji "Ekspo sela", u kojem će tokom trajanja Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027, biti smešteni zvanični učesnici manifestacije.

- Plan je da u julu, avgustu završimo. Već na leto i jesen kreću da dolaze delegacije, koji će svaki dan ovde preko puta upravljati svojim događajima - rekao je ministar, koji je istakao da je do danas 120 zemalja potvrdilo učešće.

Foto: Printscreen/Youtube/Alo

- Srbija potvrđuje koliko se promenila, koliko smo privlačni i atraktivni. Ovaj EXPO je najveća razvojna šansa ikada - navodi Mali.

Ministar je istakao da ćemo imati preko 1.000 evra prosečnu zaradu u Srbiji.

- Videćete kako će Srbija da se promeni kada završimo EXPO, sva infrastruktura ostaje. Apsolutno radimo nešto što generacijama koje dolaze ostavljamo u amanet - kaže Mali.

Foto: Printscreen/Youtube/Alo

Obraćanje nakon obilaska

- Bićemo domaćini najmnogobrojnije specijalizovane Expo izložbe ikada. Imamo izgradnju ovog stambenog kompleksa, 1500 stanova. Pre godinu dana da ste bili ovde, bila je livada, a sada su završeni grubi radovi, i u narednih godinu dana biće završeni stanovi. Skoro 8.000 parking mesta, potpuno novo naselje koje smo napravili.

- Novi nacionalni stadion, gradi se i veliki hotel koji će imati 400 soba. Gradićemo sve ono o čemu smo pricali i šta smo obećali, ovo postaje novi Beograd iza Novog Beograda. Imamo 1.400 radnika svakodnevno, sve su domaće građevinske kompanije, naši ljudi tako zarađuju svoj hleb. Mi smo u roku, sve je po planu. 120 zemalja je potvrdilo učešće, očekujemo da će biti i više. To dokazuje koliko se Srbija promenila, koliko smo atraktivni i interesantni. Tek nakon Expa, kada zavrišimo puteve, škole, nove fabrike, sa tim predstavljanjem Srbije, sa 3,4 miliona ljudi koji će doći, da idemo sa planovima Srbija 2028. do 2035. godine šta možemo sve na krilima Expa da uradimo za našu Srbiju.

- Naš paviljon u Osaki je jedan od najposećenijih. Zamislite jedna mala Srbija je privukla preko 800.000 ljudi da dođe u paviljon, a jedna je od 150 zemalja učesnica. Ostaje nam sve posle Expa. Ovo će biti novi zamajac za razne događaje koji će se ovde dešavati.

- Imaćemo povećanje penzija, plata, ekonomske mere su stupile na snagu, tržišna inspekcija radi svoj posao. Većina je spustila cene, opet korist imaju građani Srbije. Želja svake zemlje je da nađemo i imamo nešto novo. To je najveća manifestacija u istoriji Srbije. Na ponos svih građana Srbije biće ovo što radimo. Gde imate u Evropi ovoliko gradilište sa ovoliko potencijala? Ovo menja izgelda Srbije. Pobedili smo SAD, Argentinu, Španiju, što su se oni borili za Expo, borili smo se da budemo domaćini.

Nacionalni stadion

- Biće 52.000 sedišta, velelepan objekat, sav u zelenilu. Ako ne uložite u infrastrukturu, napravite nacionalni stadion, to je podsticaj da više treniraju i igraju. Da promovišemo sport, fudbal, tako doprineli boljitku tog sporta. Građevinska dozvola je izdata, završili smo pripremne radove, dobili smo dozvolu sad punom parom u tri smene.

O ubistvu saradnika Donalda Trampa