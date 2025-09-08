Slušaj vest

Mali je na konferenciji za novinare najavio da će u izvlačenju učestvovati svi računi izdati od 1. maja ove godine, kao i oni koji stignu u međuvremenu, a da će biti podeljeno pet stanova u naselju Zemunske kapije i 10 automobila "panda".

"Nastavkom ove igre pokazujemo posvećenost daljoj borbi protiv sive ekonomije. Svest građana se mnogo promenila kada je u pitanju uzimanje fiskalnih racčuna i želimo da sa tim nastavimo’’, rekao je Mali.

Screenshot 2025-09-08 081029.png
Ministar Siniša Mali: Poslednje izvlačenje nagrada 18. oktobra Foto: screenshot Happy

Naveo je da skoro 400.000 ljudi već koristi aplikaciju za nagradnu igru i da je do sada pristiglo 137 miliona računa.

Govoreći o digitalizaciji, Mali je podsetio da je Vlada Srbije usvojila i da se primenje sistem e-Faktura koji je, kako je istakao, izuuzetno važan za privredu, konkurentnost i transparentnost.

Dodao je i da se radi na uvođenju jednošalterskog sistema za sve koji se bave tranzitnim i uvoznim i izvoznim poslovima kako bi, istakao je, konkurentnije i brže mogli da posluju, kao i da će to doprineti konkurentnosti domaće privrede.

Kurir Biznis/B92

