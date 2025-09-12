Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali prisustvovao je danas početku radova na izgradnji novog Savskog mosta u Beogradu, sa novobeogradske strane.

Kako je istakao tom prilikom, ovo zdanje biće simbol Beograda, dužina 420 metara, 38 do 42 metra širine.

Mali je potom rekao da Srbija ne staje, da se neprestano gradi, te da ćemo do 2026. imati potpuno novi most.

- Spuštamo grad na obale reke. Sve treba da bude gotovo u roku od 1,5 godinu do dve. Srbija ne staje, Srbija se razvija - istakao je.

- U temeljima starog mosta imali smo drvene šipove, zamislite koliko je to bilo nebezbedno. Stari most, luk mosta, biće restauiran - kazao je i dodao da su temelji za šipove novog mosta tavršeni.

Ističe da je reč o ogromnom gradilištu.

- Izgradnja novih mostova, saobraćajnice, ne možete da ne budete ponosni na sve ovo što se radi.

- Pančevački most moramo da uradimo što pre, tu nema mnogo izbora. To je preduslov da se gradi most kod Ade huje. Beli potok, Vinča, još jedan most koji treba da se radi. Jedna ideja vuče drugu.

U galeriji ispod pogledajte kako će izgledati budući projekti u Beogradu - ⁠Akvarijum, Prirodnjački muzej, Jarbol, Linijski park, Expo kompleks, Nacionalni stadion, Novi savski most, Pesački most, Terazijska terasa, Moderna pijaca u Bg na vodi, Muzej vazduhoplovstva.

1/25 Vidi galeriju Projekti u Beogradu Foto: Kurir

NOVI PROJEKTI

- Uprkos željama nekih da Srbija stane, da se radovi zaustave, Srbija napreduje, radi, Srbija se gradi i neće da stane. To je jedini način da pobedi naša Srbija i da generacijama koje dolaze ostavimo nešto lepše i bolje. Na ušću Save u Dunav izradićemo jarbol sa srpskom zastavom, u parku Ušće gradi se veliki akvarijum, novi prirodnjčki muzej, to će biti nove atrakcije. Hoćemo to da završimo do trenutka kada kreće Ekspo. Sređujemo promenadu, biće gotoov popločavanje sve do Gazele, radimo produženje sve do Ekspa., to je 15,5 kilometara.