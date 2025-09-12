Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali obilazi početak radova na izgradnji novog Savskog mosta u Beogradu, sa novobeogradske strane.

- Biće simbol Beograda, biće prelep, dužina 420 metra, 38 do 42 metra širina. Jedno od uskih grla grada ćemo na ovaj način rešiti - kaže ministar.

Foto: Screenshot

Mali ističe kako Srbija ne staje, radi se i gradi.

- Do kraja 2026. imaćemo potpuno novi most - kazao je.

Beograd će dobiti i novi Beogradski akvarijum, sa 45 tematskih bazena, koji će biti gotov za 18 meseci. Gradi se i veliki jarbol sa srpskom zastavom.

- Spuštamo grad na obale reke. Sve treba da bude gotovo u roku od 1,5 godinu do dve. Srbija ne staje, Srbija se razvija - istakao je.

- U temeljima starog mosta imali smo drvene šipove, zamislite koliko je to bilo nebezbedno. Stari most, luk mosta, biće restauiran - kazao je i dodao da su temelji za šipove novog mosta tavršeni.

Foto: Screenshot

Ističe da je reč o ogromnom gradilištu.

- Izgradnja novih mostova, saobraćajnice, ne možete da ne budete ponosni na sve ovo što se radi.

- Pančevački most moramo da uradimo što pre, tu nema mnogo izbora. To je preduslov da se gradi most kod Ade huje. Beli potok, Vinča, još jedan most koji treba da se radi. Jedna ideja vuče drugu.

O protestima protiv novog mosta

- Šta bi njih bila briga? Kada ih pitate što ste to radili, šta je problem da se napravi novi most? Oni su protiv napretka, razvoja, fabrika, neće ni Expo, neće da povećamo plate... Oni imaju svoje izvore finansiranja, imaju svoj novac. Imaju novca, dobijaju iz inostranstva sa idejom da zaustave Srbiju. Sve ono što smo lepo uradili da zaustave. Juče sam bio na gradilištu Expa, sada sam ovde na obali Save, da vidite kako izgleda izgradnja novog mosta.

- U najkraćem vremenskom roku biće ztavršen. Dužina 420 metara, 38 do 42 metra širine, veći nego stari most. Već na novobeogradskoj strani šipovi su urađeni, stari će biti srušeni kada je reka u pitanju. Čelična konstrukcija stiže iz Kine, da do kraja sledeće godine, 2026. godine imali novi most koji će spajati dve obale reke Save. Imaće po dve trake za saobraćaj, dve pruge za tramvaje, plus biciklisti plus pešaci, plus dva vidikovca. Nešto poptuno novo što će doprineti bezbednosti.

O drugim projektima

- Uprkos željama nekih da Srbija stane, da se radovi zaustave, Srbija napreduje, radi, Srbija se gradi i neće da stane. To je jedini način da pobedi naša Srbija i da generacijama koje dolaze ostavimo nešto lepše i bolje. Na ušću Save u Dunav izradićemo jarbol sa srpskom zastavom, u parku Ušće gradi se veliki akvarijum, novi prirodnjčki muzej, to će biti nove atrakcije. Hoćemo to da završimo do trenutka kada kreće Ekspo. Sređujemo promenadu, biće gotoov popločavanje sve do Gazele, radimo produženje sve do Ekspa., to je 15,5 kilometara. Da povežemo levu obalu Save direktno do Ekspa. Da obezbedimo svim posetiocima jedan nesmetani pristup. U nastavku Savskog mosta ide tunel koji izlazi u bulevaru despota Stefana. Na par nedelja smo od početka izgradnje tog tunela koji će da olakša saobraćaj. Imamo više od 300 projekata širom Srbije. U nedeljama koje dolaze obilazićemo gradilišta po Srbiji, da pokažemo ljudima da Srbija nije stala, niti će da stane.

O napadu na Vojsku Srbije

- Priprema za paradu, pogledajte histeriju poslednjih dana od strane mrziteljskih blokaderskih medija koji sada napadaju i vojsku. Krenuli su u opšti napad na sve institucije u zemlji. Kako da ne budete ponosni na vojsku, vojnike, one koji čuvaju naše nebo, zemlju. U njihovo vreme, osim što su rasprodavali sve, imali smo jedan avion koji je mogao da poleti. A danas je Vojska Srbije nikad jača. Na paradi, građani Srbije će imati priliku da vide potpuno novu vojsku. Nešto što niko nije očekivao da će naša vojska da bude. Sa tim ulaganjima ćemo nastaviti. Opšta je histerija oko parade, oko toga što Srbija ima šta da prikaže kada je vojska u pitanju, histerija prema svim institucijama. Čista njihova politika, ako možemo da srušimo celu državu, da se raduje region i ostali, oni bi to uradili. Ponosan sam na vojsku, to je ulaganje u našu slobodu, jedinstvo, u našu budućnost. Ne želimo da se dešavaju stvari koje su se dešavale tokom devedesetih. Vojna parada nikoga ne ugrožava, samo pokazujemo ono što imamo.

O efektima mera

- Danas je petak, u ponedeljak je krenula tržišna inspekcija. U ponedeljak ćemo imati prvi izveštaj. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim marketima koji su imali maržui preko 20 odsto. Mera koja je dala rezultat, efekat, smanjenje cena sa podizanjme plata, minimalca, penzija, čini ogromnu razliku za životni standard. Svaka nova mera, uvek će biti usmerena na korist građanima Srbije.

O Ekspo ambasadorima

- Sa dosta njih pregovaramo, tu su i domaći ambasadori. To ostavljamo za kraj, kada sve bude sigurno. Sa Boltom, Čenom, to je bilo važno. Gledamo da kroz ambasadore pokrijemo ceo svet.