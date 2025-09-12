Zvanično stupile na snagu nove mere države koje se odnose na jeftinije usluge.

- Dogovor je da u ponedeljak, dakle sedam dana otkako je tržišna inspekcija krenula da radi svoj posao, imamo prvi izveštaj. Rado ćemo podeliti taj izveštaj sa vama. Očigledno je i vidljivo smanjenje cena u skoro svim supermarketima koje su imale maržu preko 20 odsto. Tamo gde nisu, dobijamo i pritužbe građana, radimo zajedno tako da ćemo i to da rešimo - rekao je Mali.

Siniša Mali je prilikom obilaska prvih radova na izgradnji novog Savskog mosta rekao odgovarajući na pitanja novinara da nove mere države imaju dobar efekat na budžet građana i da će one zajedno za povećanjem plata i penzija od 1. decembra povećati životni standard građana Srbije.

- Ekonomske mere su definitivno dale rezultat i svoj efekat. To smanjenje cena paralelno sa podizanjem plata, minimalne zarade i penzija koje smo najavili opet od 1. decembra čini ogromnu razliku za životni standard građana Srbije. To je deo naše politike i mi od toga nećemo odustati i svaka nova mera koja bude bila, kao što je i bilo do sada, uvek će biti usmerena u korist građana i pokazivaće brigu za građane Srbije - rekao je Mali.

Foto: Screenshot

Mali je rekao i da Srbija nastavlja da se gradi, i ukazao da se novim projektima na reci Savi, Beograd spušta na obale koje će biti povezane novim mostovima.

Mali je, tokom obilaska radova na novom Savskom mostu, kazao da će svi ti projekti biti gotovi u narednih godinu i po do dve godine dana.

- Spuštamo grad na obale reke, što nam je bila najveća želja i onda sa mostovima koje gradimo i projektima koje ćemo tek da uradimo, što će biti gotovo u roku od dve godine, u rekordnom roku, podići ćemo nivo naše infrastrukture i atraktivnost učiniti većom sa velikim brojem novih sadržaja - naveo je ministar.

Kako je rekao, novi Savski most i pešački most preko Save koji se gradi, potpuno će povezati jednu sa drugom stranom prestonice Srbije.