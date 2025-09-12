Slušaj vest

Kako je izjavio direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić građani Beograda će za prosečan stan od blizu 60 kvadrata imati uvećane račune za oko 600 dinara.

- Oni koji su grejanje plaćali 8.600 dinara, sada će plaćati oko 9.200 dinara, dakle oko 600 dinara više za jedan prosečan stan od 60 kvadrata - rekao je Vukić za RTS.

Rekao je da je sve spremno za početak zimske grejne sezone koja počinje 15. oktobra i dodao da Beogradske elektrane od 1. oktobra kreću sa funkcionalnim probama, naglasivši da se već od tada može očekivati da počne grejanje ako spoljne temeprature budu takve da grejanje mora počne.

Takođe, Vukić je rekao da u dogovoru sa Ministarstvom energetike određeni broj stanova i potrošača prelazi na naplatu po potrošnji, tako da je u ovoj sezoni odlučeno da to bude nekih 30 odsto, ali da je jedan deo, kako kaže, već bio u naplati po potrošnji i to su zgrade koje su napravljene posle 2010. godine.

- One su u obavezi da grejanje naplaćaju po potrošnji. Dakle, u maju smo obavestili negde oko 85.000 potrošača, 85.000 stanova. To su energetski najefikasnije zgrade. Dakle, mi smo birali one koje će, kada na kraju budu plaćali po potrošnji, uštedeti određeni novac - rekao je Vukić.

Direktor Beogradskih elektrana uputio je poziv građanima da štede, jer je to prema njegovoj oceni, suština prelaska na naplatu po potrošnji, odnosno plaćate onoliko koliko potrošite.

- Znam da je lakše da imate određeni fiksni deo koji ćete plaćati, pa da tokom zime, kad vam je toplo u kući, otvorite prozore ili kada odete na zimovanje ostavite grejanje da vam bude toplo kada se vratite. To je jedna stvar. U ovom slučaju građani će morati da vode računa i da štede - rekao je Vukić.

Vukić je naveo da to ne znači da će automatski računi biti niži, već će građani morati da ne greju one sobe koje ne koriste, da ne otvaraju prozore kada je toplo, nego da zavrnu radijatore ukoliko nisu tu za vreme praznika, raspusta ili kada odu na zimovanje.

Na pitanje da li to znači da je račun nula ako ništa ne potroše, Vukić je objasnio da postoji taj fiksni deo na računu koji se odnosi na održavanje sistema, dok se varijabilni odnosi na potrošnju.

- Obračunski period traje od 1. maja pa do 30. aprila, oni i dalje u ovom trenutku plaćaju po kvadratu. Na na kraju, dakle, u novembru, odnosno sa oktobarskim računom koji dolazi u novembru, će oni videti koliko su potrošili i taj deo koji su do sada plaćali za potrošnju će se odbijati od tog dela koji su potrošili - rekao je Vukić.

Takođe, on je istakao da je to urađeno da bi računi u ovom prelaznom periodu bili ravnomerni, da ne bi došli u situaciju da tokom leta računi budu minimalni, a da onda u decembru, januaru, februaru, kada je potrošnja najveća, dođe do većih promena.

On je objasnio i da je svaka podstanica opremljena kalorimetrima, a da je deo od podstanice do zgrada u obavezi stanara.

Vujić je takođe pozvao stanare i građane čije su zgrade energetski neefikasne da se prijave na programe kako bi sredili fasade, zamenili stolariju i na taj načim smanjili račune za grejanje.