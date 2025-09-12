Slušaj vest

Stara EC-kartica je istekla, a nova je već spremna da zauzme mesto u novčaniku. Ali - oprez: stara bankovna kartica ne sme jednostavno da završi u kanti za smeće. Potrebno je pravilno zbrinjavanje, jer bankovne kartice sadrže važne podatke.

Zato je izuzetno važno karticu pre odlaganja učiniti neprepoznatljivom. Ko zanemari sigurnosne mere, izlaže svoje podatke riziku krađe, što može dovesti do finansijske štete.

Potrebno je uništiti otisnuta imena i brojeve, kao i čip i magnetsku traku. Za to su dovoljne makaze ili uništavač dokumenata. U svakom slučaju, čip i traka moraju biti prerezani. Tek nakon toga kartica može da se odloži – ali ne u kućni otpad, žutu kantu ili kontejner za plastiku.

Isto važi i za stare CD-ove: ni oni ne smeju da završe u smeću.

Gde sa uništenim karticama?

Banke: poslovnice primaju stare kartice i recikliraju ih.

Onlajn banke: mnoge nude opciju vraćanja kartice – proverite u aplikaciji ili internet bankarstvu.

Reciklažna dvorišta i sabirna mesta za elektronski otpad takođe prihvataju čip-kartice.

Supermarketi i prodavnice elektronike često imaju kutije za prikupljanje elektronskog otpada. Tamo se mogu ubaciti EC- ili giro-kartice – ali tek nakon uništavanja makazama ili seckalicama.

Zašto EC- ili giro-kartice nikada ne smeju u kućni otpad?

Zbog ugrađenog mikročipa, bankovne kartice se prema Zakonu o elektronskoj opremi smatraju elektronskim uređajima. One sadrže metale poput bakra i zlata. Ako se ne zbrinu pravilno, mogu nastati štetne materije opasne za okolinu i zdravlje.