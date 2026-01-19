Slušaj vest

Odluku je potpisala guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, a doneta je radi obezbeđenja sredstava za finansiranje restrukturiranja banaka u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke Fond se formira na osnovu odluke Izvršnog odbora NBS od 12. junuara koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

NBS upravlja Fondom

Ovim Fondom upravlja NBS i zaključuje pravne poslove u svoje ime a za račun Fonda, a sam Fond nema svojstvo pravnog lica.

Imovina i obaveze Fonda vode se odvojeno od imovine i obaveza NBS, a za obaveze Fonda ne odgovara NBS, niti na bilo koji način učestvuje u finansiranju Fonda.

"NBS ima pravo na naknadu troškova koje ima u vezi sa upravljanjem Fondom - a iz sredstava Fonda. Unutrašnjim aktom NBS bliže se uređuju organizacija Fonda, upravljanje tim fondom i druga pitanja značajna za njegov položaj", navodi se u odluci.

Što se tiče sredstava Fonda, navodi se da Fond čine novčana sredstva koja banke uplaćuju po osnovu redovnih doprinosa, kao i da pored tih sredstava, sredstva Fonda čine i sredstva koja banke uplaćuju u Fond po osnovu vanrednih doprinosa u skladu s propisom NBS.

Kako se puni Fond

Takođe, Fond čine i sredstva koja se pribavljaju iz kredita i drugih oblika finansiranja, sredstva uplaćena u Fond po osnovu otplate kredita, aktiviranih garancija i drugih doprinosa datih u postupku restrukturiranja banaka, kao i prihodi po osnovu tih sredstava, imovina pribavljena u postupku restrukturiranja i prihodi od ulaganja sredstava Fonda.

Novčana sredstva Fonda vode se na posebnim dinarskim i deviznim računima kod NBS. Sredstava Fonda koristiće se za namene u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.

Kada je reč o pravilima ulaganja sredstava Fonda, pri utvrđivanju iznosa sredstava Fonda koja su raspoloživa za ulaganje polazi od visine sredstava uzimajući u obzir faktore poput mogućnosti pokretanja postupka restrukturiranja banke ili bankarske grupe i potencijalna sredstva potrebna za finansiranje tog postupka, obaveza po osnovu uzetih kredita ili drugih oblika finansiranja, troškova Fonda, obezbeđivanja minimalnog iznosa likvidnih rezervi Fonda, ostvarivanja ciljeva ulaganja sredstava Fonda.

Navodi se da NBS upravlja slobodnim sredstvima Fonda radi ostvarivanja ciljeva poput obezbeđenja likvidnosti dovoljne za finansiranje restrukturiranja banaka, očuvanja vrednosti sredstava Fonda, ostvarivanja odgovarajućih prihoda.

Ulaganje slobodnih sredstava Fonda

NBS upravlja slobodnim sredstvima Fonda u skladu sa načelom likvidnosti, koje podrazumeva da se slobodna sredstva Fonda ulažu u visokolikvidne i lako utržive finansijske instrumente (obveznice i instrumente tržišta novca), koji se mogu u kratkom roku unovčiti u slučaju potrebe za finansiranjem restrukturiranja banaka i izvršavanjem obaveza Fonda, načelom sigurnosti, koje podrazumeva da se slobodna sredstva Fonda ulažu na način koji obezbeđuje zaštitu i očuvanje njihove vrednosti, odnosno da se ulažu u visokokvalitetne finansijske instrumente niskog rizika, načelom profitabilnosti, koje podrazumeva da NBS nastoji da ostvari što je moguće veći prinos po osnovu ulaganja slobodnih sredstava Fonda, ne dovodeći pritom u pitanje ostvarivanje prethodnih načela.

Što se tiče slobodnih sredstava Fonda, ona se ulažu u skladu sa smernicama za ulaganje dinarskih i deviznih novčanih sredstva Fonda, koje donosi Izvršni odbor Narodne banke Srbije, a polazeći od njihove raspoloživosti i dinamike priliva i odliva sredstava Fonda.

Smernice za upravljanje deviznim sredstvima Fonda usklađene su sa smernicama za upravljanje deviznim rezervama NBS, a dinarska sredstva Fonda mogu se ulagati u depozitne plasmane kod banaka u Srbiji, dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Srbija i kojima se trguje na sekundarnom tržištu i u dinarske hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske organizacije, razvojne banke ili finansijske institucije čiji je osnivač strana država, a čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard&Poor's ili Fitc-IBCA utvrdila sa "AAA", odnosno Moody's sa "Aaa".

Prihvatljiv nivo rizika po osnovu ulaganja slobodnih sredstava Fonda utvrđuje u skladu s politikom ulaganja sredstava, a pritom se razmatraju najmanje kreditni rizik, rizik likvidnosti, devizni rizik, kamatni rizik i operativni rizik, a svim tim rizicima NBS upravlja kontinuirano, što podrazumeva identifikovanje, merenje, procenu, praćenje, kontrolu i ublažavanje tih rizika, kao i izveštavanje o njima, u skladu sa unutrašnjim aktom NBS.

Fond podnosi godišnji izveštaj NBS

Fond će podnositi izveštaj NBS, a NBS usvaja godišnji izveštaj Fonda i objavljuje ga na svojoj internet prezentaciji najkasnije 30. juna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Izveštaj naročito sadrži podatke o ciljanom i dostignutom iznosu sredstava Fonda, ulaganjima slobodnih sredstava Fonda i troškovima u vezi sa Fondom, kao i finansijske izveštaje Fonda za period na koji se izveštaj odnosi, sa mišljenjem spoljnog revizora.