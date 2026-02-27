Ministar spoljnih poslova i trgovine Vlade Mađarske Peter Sijarto doputovao je jutros u Beograd.
InfoBiz
Sijarto doputovao u Beograd! Na aerodromu ga dočekala ministarka Mesarović
Ministar spoljnih poslova i trgovine Vlade Mađarske Peter Sijarto doputovao je jutros u Beograd, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekala ga je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.
Mesarović i Sijarto su kopredsedavajući Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Mađarske, koja se održava danas u Beogradu.
Kurir Biznis/Telegraf
