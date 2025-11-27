Slušaj vest

Po dobijanju rešenja o priključenju na prenosni sistem pušten je napon u trafostanici i četiri strujna kruga, a zatim su se zavrtele elise vetrogeneratora 1. Time je počeo probni rad novog proizvodnog kapaciteta.

- Ovo je istorijski trenutak za EPS i osim energije iz vode, uglja i Sunca, sada na mreži imamo i prvu energiju iz našeg vetroparka u Kostolcu. To je 66 megavata nove snage i veliki korak ka povećanju udela obnovljive energije i ka održivom energetskom razvoju ne samo EPS, već celokupne srpske energetike - rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS.

Vetropark Kostolac
Foto: Zoran Gavrilović



On je istakao da je vetropark u Kostolcu samo početak daljeg intenzivnog razvoja novih zelenih kapaciteta u okviru EPS, te da je veoma značajno što je izgrađen na mestu starog rudarskog odlagališta i što je taj prostor dobio sasvim novu, održivu namenu.

- Izgradnja vetroparka bila je i veliki izazov, ali i prava prilika da zajednički iskusni inženjeri i mlade, nove snage u EPS steknu nova znanja i iskustva za buduće projekte - naglasio je Živković.

Vetropark Kostolac
Foto: Zoran Gavrilović

U toku je energizacija i ostalih vetrogeneratora VE „Kostolac“ na lokacijama Drmno, Petka, Ćirikovac i Klenovnik. Planirana godišnja proizvodnja je 187 miliona kilovat-časova godišnje, što je dovolјno za snabdevanje zelenom električnom energijom oko 30.000 domaćinstava.

EPS prouzveo prve megavat-sate: Završena izgradnja vetroparka Kostolac Izvor: Zoran Gavrilović

Projekat se finansira iz kredita nemačke razvojne banke KfW u vrednosti od 110 miliona evra, bespovratna sredstva Evropske unije, odnosno Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) iznose 30 miliona evra, dok je deo sredstava obezbedio EPS.

