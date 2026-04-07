0 rsd za mesečno održavanje je samo jedan od razloga da online otvorite račun u AikBank
U svetu gde nam stalno fali još vremena, čekanje je postalo luksuz koji sve manje ljudi želi da priušti. Navikli smo da hranu, odeću i putovanja rešavamo jednim klikom, pa zašto bi sa bankovnim računom bilo drugačije?
AikBank je odgovorila na ovaj izazov savremenog doba i uvela potpuno online otvaranje računa. U AikBank možete otvoriti online bilo koji od tri odabrana paketa računa: Aik Start, Aik Advance ili Aik Supreme, sa svog telefona ili računara, jednostavno i gde god da se nalazite. Proces traje samo 15 minuta i sva ugovorna dokumentacija vam stiže na imejl adresu, tako da klijent AikBank možete postati potpuno online, bez ijednog odlaska u filijalu.
Pored praktičnosti i uštede vremena, ukoliko online otvorite račun do 31. maja, AikBank vam nudi još nekoliko sjajnih pogodnosti:
- - 5.000 dinara dobrodošlice uz prvu zaradu koja vam legne na novi račun;
- - 0 RSD za mesečno održavanje. Svi koji odaberu Aik Start, na ovu pogodnost mogu da računaju dokle god koriste taj račun, a klijenti koji odaberu Aik Advance i Aik Supreme pakete računa, ovu naknadu ne plaćaju 6 meseci;
- - ukoliko prenesete zaradu, možete u najbližoj filijali aplicirati za poseban keš kredit u prvih 45 dana od otvaranja računa pri čemu uzimate i vraćate isti iznos - 100.000 RSD.
Na kraju, ne treba zaboraviti na jedinstvenu uslugu na tržištu: Plata unapred, koju AikBank stavlja na raspolaganje korisnicima Aik Advance i Aik Supreme paketa računa, uz koju plata može biti na vašem računu i do 7 dana pre stvarnog datuma prijema.
U vremenu koje stalno ubrzava, pametno upravljanje vremenom pravi razliku i čini svakodnevicu jednostavnijom i praktičnijom. Zato posetite www.aikbank.rs i online otvorite račun koji odgovara vašim potrebama.
