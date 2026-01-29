Slušaj vest

Najugroženiji građani Srbije od januara mogu da podnesu novi ili obnove postojeći zahtev za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca, izjavio je pomoćnik ministarke energetike Radoš Popadić.

Kako je naveo, krug građana koji mogu da ostvare ovaj status je proširen, a procedura je dodatno pojednostavljena, naročito za penzionere.

Domaćinstva koja steknu status „energetski ugroženog kupca“ ostvaruju pravo na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili grejanje iz sistema daljinskog grejanja.

Popusti za električnu energiju važe godinu dana i obnavljaju se, dok su olakšice za gas i daljinsko grejanje dostupne tokom grejne sezone, od 15. oktobra do 15. aprila.

Prema Popadićevim rečima, pravo na ovaj status sada imaju i penzioneri sa minimalnim penzijama, borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata i korisnici porodične invalidnine, pod uslovom da imaju račun za električnu energiju ili brojilo na svoje ime.

- Izmenom uredbe o energetski ugroženim kupcima, koju je Vlada donela u septembru prošle godine, omogućili smo da neke nove kategorije dobiju taj status. Pre svega, penzioneri sa minimalnim penzijama koji imaju račun za električnu energiju ili brojilo na svoje ime - rekao je Popadić za RTS.

Pravo na umanjenje računa imaju i domaćinstva koja koriste socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice slabijeg materijalnog stanja.

- Ove kategorije ostvaruju pravo na umanjenje računa za električnu energiju ili prirodni gas ili toplotnu energiju - naveo je Popadić.

Dodao je i da su tokom ove grejne sezone uvedene dodatne pogodnosti.

- Omogućili smo da se na energetski ugrožene kupce ne odnosi promena granice između crvene i plave zone, da ostvaruju prava bez obzira na količinu utrošene energije i da imaju dodatni popust od pet odsto ukoliko blagovremeno plate račun, do 28. u mesecu za prethodni mesec - rekao je Popadić.

Kako ističe, postupak za ostvarivanje prava je znatno pojednostavljen.

- Što se tiče penzionera, oni ne treba da podnose nikakav zahtev. Jedinice lokalne samouprave pokreću postupak po službenoj dužnosti, razmenom podataka sa nadležnim institucijama. Penzioneri samo dobiju umanjenje na računu za električnu energiju u iznosu od 1.000 dinara - objasnio je Popadić.

Za ostale kategorije građana procedura je drugačija.

- Borci, invalidi i lica koja primaju neku vrstu pomoći ili na osnovu materijalnog položaja ostvaruju status, treba da podnesu zahtev u opštini gde imaju prebivalište. Prijavljivanje traje tokom cele godine, a posebno u januaru jer su istekli statusi za određena lica - rekao je Popadić.

Na pitanje o starim i bolesnim građanima koji nisu u mogućnosti da lično dođu do opštine, Popadić naglašava da je obaveza svih nivoa vlasti da im pomognu.

- Zadatak svih nas, i državne i lokalne samouprave, jeste da ove aktivnosti sprovodimo maksimalno angažovano. Važno je da prime građane koji dolaze u opštinu, ali i da izađemo na teren i završimo to sa njima. Mi smo servis za naše građane i treba da im pomognemo da što veći broj njih ostvari pravo - rekao je Popadić.

Istakao je i da su sredstva za ove namene obezbeđena.

- Važno je da svi koji imaju pravo, to pravo i ostvare, posebno stariji i nemoćni građani. Svakome od njih je važan svaki dinar da bi mogli da uštede i pokriju redovne potrebe - naglasio je Popadić.

Kako kaže, potrebna dokumentacija svedena je na minimum.

- Penzioneri ne podnose nikakve zahteve. Borci i invalidi dolaze u opštinu sa ličnom kartom, dokazom o statusu i računom za električnu energiju na svoje ime. Lica koja primaju pomoć ili ostvaruju pravo po osnovu materijalnog statusa takođe dolaze sa ličnom kartom i podnose zahtev, gde biraju popust da li za struju, gas ili toplotnu energiju - objasnio je Popadić.

Dodao je da je za one koji već imaju ovaj status dovoljna izjava ukoliko nije bilo promena.

- Ukoliko nije bilo promena, dovoljno je da daju izjavu, a ako jeste, podnose dokaze o tim promenama - naveo je Popadić.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji trenutno ima 191.000 energetski ugroženih kupaca, među kojima je oko 100.000 penzionera, 20.000 boraca i invalida, kao i približno 71.000 ostalih korisnika.

- Pre tri godine imali smo 68.000 energetski ugroženih kupaca, sada ih imamo 191.000 i verujem da idemo ka tome da taj broj bude tri puta veći. Važno je da imamo stalnu kampanju u medijima i da pozovemo građane i opštine da se angažuju. Često su to ljudi skromnih primanja koji nemaju pristup medijima i internetu. Važno je da izađemo na teren, da ih pronađemo i objasnimo postupak - istakao je Popadić.

Na kraju je poručio da su sredstva dostupna i da je ključno da budu iskorišćena.

- Imamo dovoljno sredstava, Vlada je to omogućila i važno je da ih iskoristimo - zaključio je Popadić.