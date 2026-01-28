Slušaj vest

Penzioneri još danas mogu da se prijave na konkurs Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama, kao i u banjsko-klimatskim lečilištima.

Pravo na banjski oporavak o trošku Fonda PIO imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 56.834 dinara.

Na oglas se mogu prijaviti i korisnici srazmernih penzija, pod uslovom da zbir penzija koje primaju iz Srbije i inostranstva ne prelazi iznos od 56.834 dinara.

Zamenik direktora Fonda PIO Aleksandar Milošević ranije je izjavio da će preliminarne rang-liste biti objavljene 6. marta na oglasnim tablama udruženja penzionera i u filijalama Fonda PIO.

Penzioneri koji se nađu na preliminarnoj rang-listi imaju pravo da podnesu prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli.

Komisija je obavezna da u roku od pet dana razmotri pristigle prigovore, obavesti podnosioce i utvrdi konačnu rang-listu penzionera koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

Konačna lista biće istaknuta na oglasnim tablama penzionerskih udruženja, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“, kao i u direkciji, filijalama, službama i ispostavama Fonda PIO.

Prema rečima Miloševića, besplatan banjski oporavak biće omogućen za 22.090 penzionera, a očekuje se da prvi korisnici rehabilitaciju započnu u aprilu.