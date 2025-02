Slušaj vest

Na 100 kilometara od Beograda za predstojeće dane praznika može da se odmori, osveže pluća i uživa po bagatelnim cenama hrane, pića i smeštaja.

U Atomskoj banji Gornja Trepča kod Čačka krevet se može naći i za 800 dinara, a domaća kafa košta svega 100 dinara. Dnevni meni, u šta je uključena čorba, glavno jelo, salata, hleb i voćka staje od 500 do 600 dinara, u zavisnosti od restorana.

- Sezona u Atomskoj banji još nije počela, pa su zato cene niže nego leti. Recimo u Trepči se sada može naći smeštaj u privatnom sektoru i za 800 dinara, u sobama koje nisu kategorisane. Nešto je skuplje u vilama i mote lima, trenutno u njima smeštaj i dva obroka za dve osobe koštaju 2.400 dinara po danu - priča Mile Gojković, iz Gornje Trepče.

On kaže da smeštaj u kategorisanom smeštaju u proseku košta od 10 do 12 evra po osobi u dvokrevetnim sobama. U zavisnosti od restorana domaća kafa košta od 100 do 120 dinara, cene hrane su takođe pristupačne.

- Imamo nekoliko vila koje punim kapacitetom rade samo tokom leta, u sezoni. Trenutno radi jedan i tamo je cena smeštaja sa ishranom za dvoje 20 evra. Isti objekat ima u ponudi dnevni meni koji staje od 500 do 600 dinara, pa je u ovom restoranu leti teško naći slobodnu stolicu. Cene hrane i pića su slične i u ostalim ugostiteljskim objektima, pristupačne svakom džepu - kaže sagovornik dodajući da mesta u ovoj banji još uvek ima.

Foto: Kurir/D.Č.

U Ovčar Banji koja je u poslednje vreme postala pravi hit među turistima još ima po koji slobodan ležaj pred Sretenje, međutim oni najbolji su odavno rasprodati. U jedinom hotelu s bazenom smeštaj u dvojrevernoj sobi na bazi polupansiona s upotrebom bazena košta 9.240 dinara, ali tamo više mesta nema. U preostalim vilama smeštaj se može naći za 15 do 30 evra po osobi.

- Ima i po koji slobodan apartman a oni se izdaju od 50 do 70 evra za noć. Očekujemo da se od pobedeljka i to razgrabi - priča Zoran jedan od vlasnika vikendice koju izdaje u Ovčar Banji.

Cene kompletnih vikendica na reci koje se izdaju sa celokupnim inventarom i dalje drže cenu od 100 evra po danu, a ima ih i koje idu i za 150 i preko, u zavisnosti od opremljenosti.

Cenovnik koji su nam saopštili u Ovčar Banji važiće do 1. maja kada vlasnici planiraju poskupljenje. Gostima preporučuju da smeštaj potraže lično ili preko poznanika, jer su cene preko agencija ili posrednika ponegde od 30 do 40 odsto više.

U bajkovitim predelima Golije takođe za male pare se može odmoriti tokom sretenjskih praznika. Za 20 do 35 evra po osobi može se naći smeštaj u dvokrevetnoj sobi na bazi polupansiona, koji uključuje dva obroka. U objektima koji nemaju zatvoren bazen, saunu, teretanu i slično cene su i do 40 odsto niže. U selima kao što su Dajići, Katići, Kušići, Odvraćenica, Kumanica, Rudno za 30 do 50 evra po danu se može iznajmiti apartman u koji može da se smesti četvoročlana porodica.

Svaki od apartmana je opremljen kuhinjskim elementima za pripremu hrane. Ukoliko se odlučite za ishranu restoranskog tipa možete na računati na brojne restorane pa i hotele u kojima su cene hrane i pića više nego prihvatljive. Kafa u restoranima ovih ivanjičkih sela košta od 60 do 70 dinara, doručak od 400 do 500, a glavni obrok u prilično ekskluzivnom restoranu od 800 do 900. Jedina loša vest je da mesta u ovim kompleksima pred Sretenje ima još vrlo malo.

- Mi na području Golije imamo oko 1.200 ležaja u kategorisanom smeštaju, a u objektima koji su van kategorizacije ih je za oko 20 odsto više. U ovom kraju gotovo da svako selo ima registrovano turističko domaćinstvo, među kojima ima i ekskluzivnih smeštaja. Mnoga domaćinstva u okviru kompleksa imaju zatvorene, bazene, teretane...Ono zbog čega se ovaj kraj brzo identifikovao na turističkoj mapi u regionu je izvrsna hrana koju pripremaju domaćini i netaknuta priroda.

U skoro svim smeštajima domaćini pripremaju hranu od organskih namirnica, što dodatno privlači goste. Jelovnik je za sve njih samo papir, gosti u tim objektima od hrane dobijaju bukvalno sve što požele – kaže Janko Grbić, direktor Turističke organizacije Ivanjica.

Foto: Kurir/D.Č.

On dodaje da su pred sretenjske praznike smeštajni kapaciteti u Ivanjici kao i na Goliji mesecima unapred rezervisani, te da je većinom reč o stalnim gostima koji u ovom kraju odmaraju godinama.

- Ipak, ukoliko se neko u zadnji čas odluči za posetu Goliji i Ivanjici uvek nas može kontaktirati da ih povežemo sa vlasnicima turističkih domaćinstava – poručuje Grbić.

Osim vila koje se izdaju potpuno opremljene za smeštaj i pripremu hrane, većina domaćina gostima nudi mogućnost ishrane i to je upravo ono zbog čega se gosti odlučuju za posetu ovom kraju. Pite sa zeljem i heljdom, kolači sa orasima, makom i domaćim jabukama, mlečni proizvodi, jagnjetina ispod sača i mnoge druge đakonije svakodnevno su u ponudi gostima. Domaći ceđeni sokovi i voće su takođe deo svakodnevnog menija.

Cene u restoranima na Goliji su više nego pristupačne. U njima domaća kafa košta od 60 do 70 dinara, espreso je od 140 do 150. Doručak u zavisnosti od izbora s menija košta od 400 do 500. Jedan iz ponude se sastoji od 4 pržena jaja, dve domaće kobasice, dve kriške sira, kašike kajmaka, grilovane slanine, domaće lepinje ili kukuruznog hleba po želji i šolje domaćeg kiselog mleka ili jogurta.

Krajolik ivanjičkog kraja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a omiljene destinacije turista su vidikovci kojih u ovom kraju ima nekoliko uređenih poput vidikovca Teprč. Tradicionalno ovaj kraj najviše posećuju gosti iz Beograda i Vojvodine. Poslednjih godina, naročito u letnjem periodu prisutan je i veliki broj stranaca.