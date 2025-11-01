Slušaj vest

Cene zlata porasle su danas za 0,9 odsto na 3.964,09 dolara po unci podržane slabošću dolara i smanjenjem kamatne stope Federalnih rezervi, dok su investitori ostali oprezni u pogledu ishoda trgovinskog sporazuma između predsednika SAD i Kine.

Fjučersi zlata u SAD za isporuku u decembru pali su za 0,6 odsto na 3.977,10 dolara po unci, prenosi Rojters.

Indeks dolara pao je za 0,2odsto nakon što je u sredu dostigla dvonedeljni maksimum u odnosu na konkurente, čineći zlato pristupačnijim za vlasnike drugih valuta.

BiznisKurir.rs

