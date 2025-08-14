Slušaj vest

Na Beogradskoj berzi u sredu je ostvaren promet od 123,55 miliona dinara, a indeksi su zabeležili rast, navodi se u berzanskom izveštaju.

Belex15 je porastao za 0,40 odsto, a Belexline za 1,41 odsto.

Rast akcija za 24,71 odsto doveo je "Dunav Re" iz Beograda na prvo mesto današnje dobitničke liste a akcije ove kompanije su na zatvaranju trgovanja vredele po 7.500 dinara.

Na drugom mestu je "Metalac" iz Gornjeg Milanovca sa rastom cena akcija od 4,07 odsto, a koje su na kraju trgovanja dostigle vrednost od 2.150 dinara. Na gubitničkoj listi danas se našlo "Dunav osiguranje" iz Beograda čije akcije su pale za 0,12 odsto. Akcije ove osiguravajuće kuće su na zatvaranju trgovanja vredele po 1.670 dinara. Najviše se trgovalo akcijama "Metalca".

Trgovinom njima ostvaren je promet od 210.700 dinara. Na drugom mestu po trgovanosti su akcije "Laste" iz Beograda sa prometom od 175.560 dinara.