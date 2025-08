"Proizvodnja oraha u Srbiji kretala se od 16.000 tona 2014. godine do 7.540 tona u 2021. Prosek u poslednje četiri godine bio je oko 9.440 tona", ističe Keserović za Biznis.rs.

On tvrdi da je za unapređenje tehnologije proizvodnje veoma važno podizati savremene zasade.

" Vodeće sorte u proizvodnji trebalo bi da budu one sa lateralnom rodnošću kao što su Čendler, Lara, Ferne, Franket, Pedro i Tjular. Dobri proizvođači ili oni koji nameravaju da podignu zasade treba da obrate pažnju na kvalitet sadnog materijala i na formiranje uzgojnog oblika, jer je orah jako osetljiv. On nije tehnološki lak, pogotovo na bakterijoze", upozorava Keserović.

"Investicija po hektaru u ovakvim zasadima, sa savremenim sistemima za navodnjavanje, kreće se između 11.000 i 13.000 evra, što je zanemarljivo ako se uzme u obzir da su ulaganja u plantaže jabuka ili borovnica od 40.000 do 70.000 evra", objašnjava Keserović.

"U četvrtoj-petoj godini pokrivaju se troškovi proizvodnje, a ulaganje se otprilike vraća između osme i desete godine, ali takvi zasadi mogu da žive od 25 do 35 godina, ukoliko se dobro neguju", kaže sagovornik.

Srbija nema dovoljne količine oraha koje mogu pokriti potrebe domaćeg tržišta i zbog toga se uvozi. Kilogram očišćenih oraha u Beogradu se ne može naći ispod 1.200 dinara, dok je cena kod proizvođača, kako kaže profesor Keserović, za orah u ljusci oko pet evra, a očišćen od 8,5 do deset evra po kilogramu.

Strpljenjem do profita

Iako ova plantaža još uvek nije ostvarila pun rod, Brkljač kaže da će sada, u šestoj godini, imati prvi manji komercijalni prinos od oko 600 kilograma do jedne tone po hektaru, dok bi on kasnije trebalo da bude od tri do pet tona.